Berapa Jumlah Ayat di Dalam Alquran? Ini Jawaban Kemenag

BERAPA jumlah ayat di dalam Alquran? Ustadz Fahrur Rozi, pentashih LPMQ Kementerian Agama (Kemenag) RI, menjelaskan beberapa ulama memiliki perbedaan cara dalam menghitung ayat Alquran.

"Paling tidak, terdapat 7 mazhab yang diikuti terkait hitungan jumlah ayat kitab suci umat Islam ini. Semuanya sepakat bahwa bilangan ayat Alquran lebih dari 6.200 ayat, namun berapa lebihnya, mereka berbeda pendapat," ungkap Ustadz Fahrur Rozi, dikutip dari Kemenag.go.id, Rabu (27/3/2024).

Adapun ketujuh mazhab tersebut adalah:

1. Al-Madani Al-Awwal. Ayat Alquran berjumlah 6.217 atau 6.214. Dalam beberapa versi cetak, jumlah yang banyak diikuti adalah 6.214 ayat.

2. Al-Madani al-Akhir. Ayat Alquran berjumlah 6.214. Meski terdapat kesamaan hitungan jumlah ayat Alquran dengan pendapat kedua Al-Madani al-Awwal, namun tetap terdapat perbedaan antara keduanya dalam perincian penentuan ayat.

3. Al-Makki. Ayat Alquran berjumlah 6.220.

4. Asy-Syami. Ayat Alquran berjumlah 6.226.

5. Al-Kufi. Ayat Alquran berjumlah 6.236. Hitungan Al-Kufi inilah yang diikuti oleh cetakan Alquran di Indonesia, dan seluruh cetakan Alquran di dunia yang menggunakan riwayat Hafs dari Imam 'Asim.

6. Al-Basri. Ayat Alquran berjumlah 6.205.

7. Al-Himsi. Ayat Alquran berjumlah 6.232.

"Dari tujuh pendapat tersebut, dalam cetakan Alquran yang ada di seluruh dunia saat ini, masih dijumpai penggunaan hitungan ayat menurut lima mazhab, yaitu Al-Madani Al-Awwal, Al-Madani Al-Akhir, Al-Makki, Asy-Syami, dan Al-Kufi. Sementara untuk Al-Basri dan Al-Himsi, belum menemukannya," paparnya.