Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

5 Tips agar Bisa Sholat di Hijr Ismail, Salah Satunya Jadwal Dibukanya

Hana Mufidah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |09:31 WIB
5 Tips agar Bisa Sholat di Hijr Ismail, Salah Satunya Jadwal Dibukanya
Ilustrasi tips agar bisa sholat di Hijr Ismail. (Foto: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi)
A
A
A

TIPS agar bisa sholat di Hijr Ismail ini bisa jamaah haji dan umrah ikuti ketika berada di Tanah Suci Makkah. Hijr Ismail merupakan bagian dari Kabah yang terletak di sebelah utara. Area ini dibatasi dinding marmer putih setengah lingkaran dan tidak dilalui jamaah saat tawaf.

Sholat sunnah dan berdoa di Hijr Ismail merupakan amal ibadah yang banyak dicari oleh jamaah haji dan umrah. Pasalnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menganjurkan sholat sunnah di Hijr Ismail karena setara dengan sholat di dalam Kakbah. 

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam pernah membawa Aisyah ke Hijr Ismail dan bersabda, "Sholatlah di dalam Hijr Ismail jika engkau ingin masuk ke dalam Kakbah."

Namun mengingat area Hijr Ismail yang tidak luas, hanya sekitar 3 meter, kesempatan untuk sholat di dalamnya juga tidak besar. Jamaah harus mengantre dan berada pada waktu-waktu tertentu untuk bisa masuk ke dalam Hijr Ismail.

Berikut ini tips agar bisa sholat di Hijr Ismail, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Ilustrasi tips bisa sholat di Hijr Ismail. (Foto: Shutterstock)

1. Pastikan tubuh fit

Pastikan agar tubuh dalam keadaan sehat dan fit karena untuk memasuki Hijr Ismail, jamaah haji atau umrah perlu mengantre serta berdesak-desakan dengan orang-orang lainnya.

2. Perhatikan jadwal Hijr Ismail dibuka

Hijr Ismail tidak selalu terbuka untuk umum, ada waktu-waktu tertentu jamaah bisa sholat di dalamnya. Waktu buka untuk wanita biasanya pada pukul 09.00 sampai 17.00 waktu setempat. Sedangkan untuk pria setelah Sholat Isya hingga pukul 02.00 dini hari. Namun terkadang Hijr Ismail juga bisa dibuka di luar jadwalnya.

3. Gunakan pakaian yang nyaman

Saat hendak memasuki Hijr Ismail, jamaah akan berdesak-desakan. Jika menggunakan baju yang nyaman dan aman akan meminimalisasi gerah dan tidak terlihat bagian aurat. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/616/3056347/bagaimana-memilih-pemimpin-di-pilkada-2024-menurut-tuntutan-islam-C7QEXu9oqB.jpg
Bagaimana Memilih Pemimpin di Pilkada 2024 Menurut Tuntutan Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/616/3047844/contoh-cv-taaruf-untuk-ikhwan-memperkenalkan-diri-ke-calon-istri-R5X8Snzew4.jpg
Contoh CV Taaruf untuk Ikhwan Memperkenalkan Diri ke Calon Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/616/3010717/3-cara-cek-arah-kiblat-saat-matahari-tepat-di-atas-kakbah-pada-27-28-mei-2024-YVTjGITuCD.jpg
3 Cara Cek Arah Kiblat saat Matahari Tepat di Atas Kakbah pada 27-28 Mei 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/616/3004943/ini-perbedaan-mahram-dan-muhrim-ternyata-masih-banyak-yang-salah-sebut-Y0zUKcvwqC.png
Ini Perbedaan Mahram dan Muhrim, Ternyata Masih Banyak yang Salah Sebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/616/3000904/3-doa-agar-tidak-mudah-marah-hati-pun-jadi-tenang-aYVASTECMs.jpg
3 Doa agar Tidak Mudah Marah, Hati pun Jadi Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/616/3000894/bacaan-doa-nabi-yunus-supaya-diringankan-dari-ujian-di-dunia-bisa-kamu-terapkan-vojeDYgzsm.jpg
Bacaan Doa Nabi Yunus Supaya Diringankan dari Ujian di Dunia, Bisa Kamu Terapkan
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement