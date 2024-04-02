5 Tips agar Bisa Sholat di Hijr Ismail, Salah Satunya Jadwal Dibukanya

Ilustrasi tips agar bisa sholat di Hijr Ismail. (Foto: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi)

TIPS agar bisa sholat di Hijr Ismail ini bisa jamaah haji dan umrah ikuti ketika berada di Tanah Suci Makkah. Hijr Ismail merupakan bagian dari Kabah yang terletak di sebelah utara. Area ini dibatasi dinding marmer putih setengah lingkaran dan tidak dilalui jamaah saat tawaf.

Sholat sunnah dan berdoa di Hijr Ismail merupakan amal ibadah yang banyak dicari oleh jamaah haji dan umrah. Pasalnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menganjurkan sholat sunnah di Hijr Ismail karena setara dengan sholat di dalam Kakbah.

BACA JUGA: Doa yang Dibaca saat di Hijr Ismail oleh Jamaah Haji dan Umrah

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam pernah membawa Aisyah ke Hijr Ismail dan bersabda, "Sholatlah di dalam Hijr Ismail jika engkau ingin masuk ke dalam Kakbah."

Namun mengingat area Hijr Ismail yang tidak luas, hanya sekitar 3 meter, kesempatan untuk sholat di dalamnya juga tidak besar. Jamaah harus mengantre dan berada pada waktu-waktu tertentu untuk bisa masuk ke dalam Hijr Ismail.

Berikut ini tips agar bisa sholat di Hijr Ismail, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Pastikan tubuh fit

Pastikan agar tubuh dalam keadaan sehat dan fit karena untuk memasuki Hijr Ismail, jamaah haji atau umrah perlu mengantre serta berdesak-desakan dengan orang-orang lainnya.

2. Perhatikan jadwal Hijr Ismail dibuka

Hijr Ismail tidak selalu terbuka untuk umum, ada waktu-waktu tertentu jamaah bisa sholat di dalamnya. Waktu buka untuk wanita biasanya pada pukul 09.00 sampai 17.00 waktu setempat. Sedangkan untuk pria setelah Sholat Isya hingga pukul 02.00 dini hari. Namun terkadang Hijr Ismail juga bisa dibuka di luar jadwalnya.

3. Gunakan pakaian yang nyaman

Saat hendak memasuki Hijr Ismail, jamaah akan berdesak-desakan. Jika menggunakan baju yang nyaman dan aman akan meminimalisasi gerah dan tidak terlihat bagian aurat.