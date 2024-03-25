Doa yang Dibaca saat di Hijr Ismail oleh Jamaah Haji dan Umrah

Ilustrasi doa yang bisa dibaca saat di Hijr Ismail oleh jamaah haji dan umrah. (Foto: Shutterstock)

DOA yang dibaca saat di Hijr Ismail oleh jamaah haji dan umrah bisa disimak di sini. Hijr Ismail adalah tempat berbentuk setengah lingkaran yang terletak tepat di sisi Kakbah di Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

Dahulu Hijr Ismail merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan suci Kakbah yang didirikan Nabi Ismail Alaihissallam.

Akibat terjadinya bencana alam yang sempat menghantam sebagian dinding Kakbah, maka ada pengurangan bangunan Kakbah yang saat ini lebih akrab dikenal sebagai Hijr Ismail.

Sehingga bisa disimpulkan, Hijr Ismail merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, karena masih merupakan bagian dari Kakbah.

Terlebih lagi jika jamaah haji dan umrah bisa menunaikan sholat 2 rakaat di tempat ini, pastinya meraih banyak keutamaan.