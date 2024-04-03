Jadwal Imsakiyah Jakarta Kamis 4 April 2024 M/24 Ramadhan 1445 H

JADWAL imsakiyah Jakarta hari Kamis 4 April 2024 Masehi/24 Ramadhan 1445 Hijriah. Bisa memudahkan menunaikan amal ibadah seperti puasa hingga sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Jadwal imsakiyah Jakarta juga bisa dijadikan panduan melaksanakan puasa Ramadhan. Kemudian membantu mengerjakan amalan ibadah berpahala besar lainnya di bulan Ramadhan penuh berkah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." (Quran Surat Al Baqarah (2) Ayat 183)