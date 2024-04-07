Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Doa Makan Sahur Puasa Ramadhan: Teks Arab, Latin, Terjemahan Indonesia

Hantoro , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |04:08 WIB
Doa Makan Sahur Puasa Ramadhan: Teks Arab, Latin, Terjemahan Indonesia
Ilustrasi doa makan sahur puasa Ramadhan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA makan sahur puasa Ramadhan 2024 memiliki keutamaan sangat besar. Diketahui bahwa waktu sahur tidak hanya diisi untuk menyantap makanan, bisa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dihimpun dari Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan keistimewaan makan sahur bahwa berdasarkan hadits muttafaqun 'alaih, riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassallam bersabda:

Info grafis hal yang dimaafkan ketika berpuasa Ramadhan. (Foto: Okezone)

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً

Artinya: "Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan." (HR Bukhari nomor 1923 dan Muslim: 1095)

Dalam kitab-kitab hadits, tidak ada doa khusus ketika makan sahur. Demikian juga dalam kitab-kitab fiqih terkemuka; misalnya Fiqih Sunnah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Fiqih Empat Madzhab; hanya dicantumkan doa berbuka namun tidak dicantumkan doa sahur. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement