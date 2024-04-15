Sejarah Islam pada Bulan Syawal: Kota Thaif Saksi Peperangan Hebat Kaum Muslimin

Ilustrasi sejarah Islam pada bulan Syawal di Kota Thaif. (Foto: Shutterstock)

INILAH sejarah Islam yang terjadi pada bulan Syawal. Salah satunya diKota Thaif yang menjadi saksi peperangan hebat kaum Muslimin.

Tahun ke-10 setelah masa kenabian menjadi tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Sebab pada tahun tersebut Nabi Muhammad kehilangan orang-orang yang sangat berarti, yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan paman Nabi dan Khadijah Radhiyallahu anha istri tercinta Nabi.

Dua sosok tersebut selalu mendukung dan menguatkan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam dalam keadaan apa pun.

Setelah kepergian Ali bin Abi Thalib, dan Khadijah Al-kubra, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bertolak ke Kota Thaif untuk berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap penduduk Thaif beriman kepada Allah Ta'ala agar tidak lagi menyembah berhala.

Namun, mereka menolak ajakan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Bahkan, mereka dengan kejam mengejek dan melempari Nabi Muhammad dengan batu, sampai-sampai kaki Nabi berlumuran darah.

Ketika keadaan mulai membaik, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam pergi seraya berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kota Thaif memang mempunyai kenangan pahit dalam catatan sejarah Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam ketika memperjuangkan agama Islam. Meski begitu, Nabi Muhammad memberikan seluas-luasnya kebaikan terhadap Kota Thaif dan penduduknya.

Saat mereka menyakiti tanpa hati, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tidak sedikit pun membalas. Rasulullah hanya berdoa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa beratnya ujian yang sedang dihadapi.