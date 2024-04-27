Kisah Ibrahim Putra Rasulullah yang Wafat pada Bulan Syawal

KISAH Ibrahim putra Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yang Wafat pada bulan Syawal akan dibahas Okezone Muslim. Syawal menjadi bulan duka bagi Nabi Muhammad. Putra kecil yang sangat beliau sayangi yakni Ibrahim mengembuskan napas terakhir.

Dilansir nu.or.id, Ustadz Muhamad Abror menceritakan air mata Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam deras membasahi dan hatinya dirundung kesedihan yang teramat mendalam. Para sahabat menyaksikan sendiri betapa Nabi merasa sangat kehilangan atas kepergian putra tercintanya itu. Dalam satu hadits dijelaskan:

إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولَا نَقُولُ إلَّا ما يَرْضَى رَبُّنَا، وإنَّا بفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.

Artinya: "Sungguh mata ini meneteskan air mata dan hati ini sedang dirundung duka. Namun, kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhai Rabb kami. Sungguh, kami bersedih atas kepergianmu, wahai Ibrahim." (HR Bukhari)

Peristiwa duka ini terjadi pada tanggal 29 Syawal 10 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Maret 632 Masehi. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Maumud Basya dalam kitab 'Nataijul Afham'. Kendati ada versi lain yang berpendapat dengan tanggal dan bulan berbeda, para sejarawan sepakat bahwa Ibrahim wafat pada tahun 10 H ketika usianya yang baru dua tahun. (Mahmud Khitab As-Subki, Ad-Dinul Khalish, t.t: Juz III, halaman 77)

Ibrahim merupakan satu dari tiga putra Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam yang semuanya wafat dalam usia dini. Masing-masing adalah Ibrahim, Qasim, serta ‘Abdullah yang dijuluki Ath-Thayyib (yang baik) dan Ath-Thahir (yang suci).

Total putra-putri Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam ada tujuh. Putrinya ada empat yaitu Fathimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kultsum. Semuanya lahir dari rahim Khadijah, kecuali Ibrahim lahir dari Mariyatul Qibthiyah.

Bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, terjadi gerhana matahari. Hal ini kemudian menghebohkan para sahabat, bahkan mereka sampai mengira peristiwa ini ada hubungannya dengan kewafatan putra Nabi. Namun akhirnya Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa peristiwa tersebut murni fenomena alam yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.