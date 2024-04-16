Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Arab Saudi Umumkan Tanggal Akhir Masa Berlaku Visa Umrah Sebelum Pelaksanaan Haji 2024

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |12:16 WIB
Arab Saudi Umumkan Tanggal Akhir Masa Berlaku Visa Umrah Sebelum Pelaksanaan Haji 2024
Ilustrasi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menetapkan tanggal batas akhir masa berlaku visa umrah sebelum pelaksanaan haji 2024. (Foto: Shuttterstock)
A
A
A

KEMENTERIAN Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan bahwa 15 Dzulqa'dah menjadi tanggal berakhirnya masa berlaku visa umrah bagi jamaah yang datang dari luar kerajaan.

Dimajukannya masa berlaku visa umrah dari 29 Dzulqa'dah menjadi 15 Dzulqa'dah untuk memperlancar kelancaran arus jamaah haji ke Tanah Suci Makkah dan Madinah dari seluruh dunia.

Masjidil Haram. (Foto: Istimewa/Okezone)

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga mencatat bahwa masa berlaku visa umrah tiga bulan akan dianggap dimulai sejak tanggal penerbitannya, bukan masa berlaku yang disetujui sebelumnya sejak tanggal masuk ke Arab Saudi.

Mereka mengklarifikasi hal ini sebagai tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan melalui platform X atau Twitter. 

Halaman:
1 2
