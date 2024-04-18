Jadwal Sholat Hari Jumat 19 April 2024 M/10 Syawal 1445 H

JADWAL sholat hari Jumat 19 April 2024 Masehi/10 Syawal 1445 Hijriah untuk semua daerah di Indonesia. Memudahkan ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.09

Subuh: 04.19

Zuhur: 11.40

Asar: 14.57

Magrib: 17.41

Isya: 18.50

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.56

Subuh: 05.06

Zuhur: 12.22

Asar: 15.41

Magrib: 18.18

Isya: 19.28

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.36

Subuh: 04.46

Zuhur: 12.05

Asar: 15.23

Magrib: 18.04

Isya: 19.13