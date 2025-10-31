Bacaan Doa ketika Ada Petir dan Kilat

(Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Bacaan doa ketika ada petir dan kilat patut diketahui kaum muslim. Hal ini agar bisa memanjatkan doa ketika peristiwa tersebut terjadi.

Diketahui, belakangan hujan mengguyur wilayah Jabodetabek. Hujan turun dengan intensitas ringan hingga lebat.

Hujan tersebut kadang disertai sambaran petir. Saat peristiwa ini terjadi, ada doa yang bisa dibaca.

Berikut doa yang bisa diamalkan saat hujan turun dan terdengar petir, sebagaimana dikutip dari laman Rumaysho, Jumat (31/10/2025):

1. Doa Turun Hujan

اللَّهُمَّ صَيِّباً ناَفِعاً

Allahumma shoyyiban naafi’aa.

Artinya: "Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat." (HR Bukhari nomor 1032, Ahmad: 24190, dan An-Nasa'i: 1523)

2. Doa ketika Ada Petir

Dalam riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair saat mendengar petir, ketika ada petir menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan:

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمِدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

Subhaanalladzi yusabbihur ra’du bihamdihi wal malaaikatu min khiifatih.

Artinya: "Maha Suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memuji-Nya, begitu juga para malaikat, karena takut kepada-Nya." (Al Muwaththa’ 2/992. Syekh Al Albani berkata hadis ini mauquf yang sahih sanadnya. Sumber: Kitab Hisnul Muslim Said bin Ali Al Qathanis)