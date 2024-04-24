Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Berteknologi Canggih, Museum Peradaban Nabi Muhammad Jadi Destinasi Baru Jamaah Haji dan Umrah

Rakhmatulloh , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |14:24 WIB
Berteknologi Canggih, Museum Peradaban Nabi Muhammad Jadi Destinasi Baru Jamaah Haji dan Umrah
Museum Peradaban Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Madinah, Arab Saudi. (Foto: Rakhmatulloh/MPI)
A
A
A

KOTA Madinah Al Munawaroh banyak menyimpan sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam dengan para sahabat. Ini bisa diketahui di Museum Peradaban Nabi Muhammad yang dapat dikunjungi para jamaah haji dan umrah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Museum ini menyimpan banyak peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, mulai replika rumah Nabi dan para sahabat. Ada juga silsilah keluarga Nabi Muhammad, alat memasak, tempat menyimpan makanan dari bahan dasar kulit unta dan pelepah kurma, hingga alat-alat perang yang dikemas dalam teknologi canggih.

Museum Peradaban Nabi Muhammad di Madinah. (Foto: Rakhmatulloh/MPI)

Asep Ridwan, petugas museum asal Indonesia, menjelaskan ikhwal proyek ini dibangun atas perintah Kerajaan Arab Saudi. Dia mengatakan, proyek ini pertama kali dicanangkan oleh seorang syekh bernama Nasir Azzahroni.

"Beliau sudah menulis karya yang menjadi konten museum ini sejak 17 tahun lalu. Museum ini terbagi dari berbagai macam bangunan yaitu ditampilkan melalui ensiklopedia-ensiklopedia yang informatif, begitu juga miniatur-miniatur replika Kota Makkah dan Kota Madinah pada zaman Nabi," ungkapnya di Madinah, Rabu (24/4/2024). 

Halaman:
1 2
