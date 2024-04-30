Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Inilah Pratiwi Sudarmono, Muslimah Indonesia Pertama yang Terpilih Menjadi Astronot

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |14:30 WIB
Inilah Pratiwi Sudarmono, Muslimah Indonesia Pertama yang Terpilih Menjadi Astronot
Pratiwi Sudarmono Muslimah Indonesia pertama yang terpilih menjadi astronot. (Foto: Istimewa/Wikipedia)
PRATIWI Sudarmono hingga saat ini menjadi satu-satunya Muslimah dan orang pertama dari Indonesia yang tercatat sebagai astronot. Ia bersanding dengan astronot yang kala itu didominasi dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. 

Nama Pratiwi Sudarmono terkenal pada era 1980-an ketika terpilih menjadi astronot Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan ilmiah lainnya. Pasalnya, ia merupakan Muslimah pertama yang berasal dari Asia untuk bergabung dalam proyek krusial.

Pratiwi Sudarmono Muslimah Indonesia pertama yang terpilih menjadi astronot. (Foto: Istimewa/Wikipedia)

Berdasarkan unggahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pratiwi Sudarmono lahir di Bandung, Jawa Barat. Ia merupakan seorang dokter mikrobiologi yang membuat NASA tertarik untuk merekrutnya.

Pratiwi Sudarmono memulai karier di bidang kesehatan masyarakat pada tahun 1984. Ia berhasil mendapat pendanaan dari WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) untuk meneliti Salmonella Typhi yang menghasilkan alat diagnosis serta vaksin yang lebih cepat dan murah.

Pada tahun 1985, Pratiwi Sudarmono terpilih sebagai perwakilan Indonesia untuk menjalankan misi NASA di Wahana Antariksa atau Space Shuttle. Ia bergabung dengan 207 kandidat, dan 25 di antaranya adalah perempuan.

Misi penerbangan Pratiwi Sudarmono dijadwalkan pada 24 Juni 1986 dengan pesawat ulang alik Columbia. Sebelum diluncurkan, ia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. 

Halaman:
1 2
