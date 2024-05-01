Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Masuknya Islam ke Uzbekistan, Negara yang Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia 2024

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |14:01 WIB
Kisah Masuknya Islam ke Uzbekistan, Negara yang Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia 2024
Ilustrasi sejarah masuknya Islam ke Uzbekistan, negara lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia 2024. (Foto: Unsplash)
A
A
A

KISAH masuknya Islam ke Uzbekistan dibahas Okezone Muslim. Uzbekistan merupakan negara asal Asia Tengah yang mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala Asia 2024 Qatar.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Islam dibawa oleh nenek moyang modern Uzbekistan selama abad ke-8 ketika orang-orang Arab memasuki Asia Tengah. Islam awalnya terdapat di bagian selatan dari Turkestan dan setelah itu secara bertahap menyebar ke utara hingga Uzbekistan. 

Masjid Bibi-Khanym di Uzbekistan. (Foto: Istimewa)

Pada abad ke-14, sang pemimpin Asia Tengah Timur Lenk membangun banyak struktur keagamaan Islam di Uzbekistan, termasuk Masjid Bibi-Khanym. Dia juga membangun salah satu bangunan terbaik di makam Ahmed Yesevi yang menyebarkan Sufi Islam di kalangan perantau.

Di Uzbekistan juga lahir ulama penting, salah satunya Imam Bukhari. Ia melahirkan karya kitab Sahih Bukhari yang berisi hadits shahih paling dipercaya.

Ulama lainnya dari Uzbekistan adalah Imam Tirmidzi dan Abu Mansur Maturidi yang merupakan salah satu pelopor hukum Islam. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/614/3155167/perang-BxCY_large.jpg
Kisah Perang Mu'tah: Kala 3 Ribu Pasukan Muslim Lawan 200 Ribu Prajurit Romawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/330/3076981/bulan-rabiul-akhir-arti-sejarah-peristiwa-yang-terjadi-di-dalamnya-qSUxMP26Iq.jpg
Bulan Rabiul Akhir: Arti, Sejarah, Peristiwa yang Terjadi di Dalamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/621/3026444/sejarah-pedang-zulfikar-milik-nabi-muhammad-kunci-kemenangan-pasukan-muslimin-57BAkUijcu.jpg
Sejarah Pedang Zulfikar Milik Nabi Muhammad, Kunci Kemenangan Pasukan Muslimin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/615/3026321/sejarah-islam-di-ethiopia-negara-tujuan-hijrah-para-sahabat-nabi-qEFmtJ0yUU.jpg
Sejarah Islam di Ethiopia, Negara Tujuan Hijrah Para Sahabat Nabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/621/3022361/sejarah-nyate-daging-kurban-tradisi-menjalin-silaturahmi-q7HwaWXgwx.jpg
Sejarah Nyate Daging Kurban: Tradisi Menjalin Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/615/3005537/sejarah-masuknya-islam-ke-guinea-yang-jadi-lawan-timnas-indonesia-u-23-menuju-olimpiade-paris-2024-NbQQabW54h.jpg
Sejarah Masuknya Islam ke Guinea yang Jadi Lawan Timnas Indonesia U-23 Menuju Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement