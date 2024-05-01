Kisah Masuknya Islam ke Uzbekistan, Negara yang Kalahkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia 2024

Ilustrasi sejarah masuknya Islam ke Uzbekistan, negara lawan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia 2024. (Foto: Unsplash)

KISAH masuknya Islam ke Uzbekistan dibahas Okezone Muslim. Uzbekistan merupakan negara asal Asia Tengah yang mengalahkan Timnas Indonesia U-23 di semifinal Piala Asia 2024 Qatar.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Islam dibawa oleh nenek moyang modern Uzbekistan selama abad ke-8 ketika orang-orang Arab memasuki Asia Tengah. Islam awalnya terdapat di bagian selatan dari Turkestan dan setelah itu secara bertahap menyebar ke utara hingga Uzbekistan.

Pada abad ke-14, sang pemimpin Asia Tengah Timur Lenk membangun banyak struktur keagamaan Islam di Uzbekistan, termasuk Masjid Bibi-Khanym. Dia juga membangun salah satu bangunan terbaik di makam Ahmed Yesevi yang menyebarkan Sufi Islam di kalangan perantau.

Di Uzbekistan juga lahir ulama penting, salah satunya Imam Bukhari. Ia melahirkan karya kitab Sahih Bukhari yang berisi hadits shahih paling dipercaya.

Ulama lainnya dari Uzbekistan adalah Imam Tirmidzi dan Abu Mansur Maturidi yang merupakan salah satu pelopor hukum Islam.