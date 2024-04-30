Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Ratusan Santri Nobar Timnas Indonesia U-23 Sambil Sholawatan, Netizen: Jalur Langit

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |13:30 WIB
Viral Ratusan Santri Nobar Timnas Indonesia U-23 Sambil Sholawatan, Netizen: Jalur Langit
Viral ratusan santri nobar Timnas Indonesia U-23 sambil sholawatan. (Foto: Instagram @nu.channels)
A
A
A

RATUSAN santri dari sebuah pondok pesantren viral setelah melakukan nobar atau nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia 2024. Tidak sekadar menonton pertandingan, para santri ini juga mengisinya dengan melantunkan sholawatan untuk kemenangan Skuad Garuda Muda. 

Dikutip dari video unggahan viral akun Instagram @nu.channels, terlihat ratusan santri putra duduk di tengah lapangan luas. Mereka fokus menyaksikan serunya pertandingan Piala Asia 2024 antara Timnas Indonesia U-23 dan Korea Selatan beberapa waktu lalu.

Viral ratusan santri nobar Timnas Indonesia U-23 sambil sholawatan. (Foto: Instagram @nu.channels)

Tatapan ratusan santri tersebut mengarah ke layar besar di depannya. Sementara mulutnya tetap mengucapkan doa sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Lengkap dengan peci putih yang dikenakan, ratusan santri tersebut tidak henti-hentinya melakukan sholawat dan mendoakan Timnas Indonesia U-23 agar menang serta melaju ke babak selanjutnya. 

Halaman:
1 2
