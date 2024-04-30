Seperti Timnas Indonesia U-23, Pemain Uzbekistan Ikuti Sunnah Nabi Selalu Jongkok saat Minum di Lapangan

Viral pemain Uzbekistan seperti Timnas Indonesia U-23 ikuti sunnah Nabi selalu jongkok saat minum di lapangan. (Foto: YouTube Official RCTI)

SEPERTI Timnas Indonesia U-23, pemain Uzbekistan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, yakni selalu jongkok saat minum di lapangan. Hal ini tentu menjadi perhatian publik dunia yang menyaksikannya.

Seperti dikutip dari unggahan video kanal YouTube Official RCTI, Selasa (30/4/2024), pemain Timnas Uzbekistan U-23 dengan nomor punggung 4 Abdukodir Khusanov mengambil botol minum yang dibawa tim medisnya.

Ketika itu mereka sedang menangani temannya yakni Ulugbek Khoshimov yang jatuh di lapangan akibat diadang pemain Timnas Indonesia U-23 Nathan Tjoe-A-On.

Khusanov langsung meminum air di botol tersebut dengan jongkok. Berposisi kaki kanan di bawah sebagai tumpuan dan kaki kiri lebih di angkat menyejajarkan dengan pinggang.

Diketahui bahwa adab minum duduk atau jongkok seperti itu juga kerap dilakukan pemain Timnas Indonesia U-23. Salah satunya adalah kapten Rizky Ridho Ramadhani yang terbiasa menerapkannya.