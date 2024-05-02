Sunnah-Sunnah Khotbah Jumat, Nomor 10 Memegang Tongkat

SUNNAH-sunnah khotbah Jumat dibahas Okezone Muslim berikut ini. Diketahui bahwa khotbah merupakan syarat sah Sholat Jumat. Jika tidak ada khotbah, maka tak sah ibadah Sholat Jumat yang dikerjakan.

Di dalam khotbah Jumat terdapat sunnah-sunnah yang sangat baik dilakukan khatib. Berikut ini penjelasannya, sebagaimana dinukil dari buku "Hukum-Hukum terkait Ibadah Sholat Jumat" karya Ustadz Ahmad Sarwat MA.

1. Khotbah di atas mimbar

Disunnahkan oleh para ulama agar khatib berdiri di atas mimbar saat menyampaikan khotbah Jumat. Hal tersebut sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Setiap kali Nabi menyampaikan khotbah, beliau naik ke mimbar.

Kemudian diutamakan posisi mimbar yang akan ditempati khatib yaitu di sebelah kanan dari imam ketika menghadap kiblat. Hal itu sebagaimana keadaan mimbar Nabi Shallallahu alaihi wassallam.

Lalu apabila tidak ada mimbar, disunnahkan bagi khatib naik ke atas suatu benda atau tempat yang lebih tinggi. Ini agar bisa melihat dan terlihat oleh semua jamaah.

2. Diawali salam

Disunnahkan bagi khatib untuk mengawali khotbah Jumat dengan salam. Dilakukan setelah berada di atas mimbar dan sebelum duduk mendengarkan adzan.

Dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Apabila telah naik ke atas mimbar, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengucapkan salam." (HR Ibnu Majah)

3. Percaya diri

Sunnah selanjutnya yaitu melangkah menuju mimbar dengan rasa hormat dan percaya diri. Seakan-akan hendak mengatakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Lalu seorang khatib hendaknya merasa percaya diri dengan tugas yang dijalankan. Itu karena ia memang sedang melaksanakan tugas keagamaan sangat penting dan terhormat.

4. Duduk sebelum khotbah

Selanjutnya disunnahkan khatib duduk lebih dulu di atas mimbar, sebelum memulai khotbahnya. Hal itu sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam ketika memulai khotbah.

5. Wajah menghadap jamaah

Wajah khatib hendaknya menghadap jamaah Sholat Jumat, tidak menundukkan pandangan. Sebagaimana hadits Nabi Shallallahu alaihi wassallam:

"Dari Adi bin Tsabit dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassallam bila berdiri di atas mimbar, beliau menghadapkan wajahnya kepada wajah para sahabatnya." (HR Ibnu Majah)