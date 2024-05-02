Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Umat Islam Menangis Menyimak Khotbah Terakhir Rasulullah di Arafah saat Haji Wada

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |12:02 WIB
Kisah Umat Islam Menangis Menyimak Khotbah Terakhir Rasulullah di Arafah saat Haji Wada
Ilustrasi kisah umat Islam menangis simak khotbah terakhir Rasulullah di Arafah saat haji wada. (Foto: Istimewa/mui.or.id)
A
A
A

INILAH kisah umat Islam menangis ketika menyimak isi khotbah terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam di Arafah. Khotbah terakhir Rasulullah terjadi saat haji wada atau perpisahan di Padang Arafah pada tahun ke-10 hijriah. 

Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam melakukan khotbah di hadapan umat Islam. Tidak lama kemudian, Nabi Muhammad wafat, yaitu 81 hari sesudah menunaikan haji wada.

Saat melaksanakan haji wada, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bertolak dari Mina menuju Arafah setelah matahari terbit pada hari ke-9 Dzulhijjah (Hari Arafah). Lalu Nabi Shallallahu alaihi wassallam membuat kemah di kaki Jabal Rahmah dan berdiam di dalam kemah itu hingga matahari tergelincir di waktu dzuhur.

Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam naik unta kesayangannya bernama Al-Qaswa lalu berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam kemudian pergi menuju Wadi Uranah yang telah dipenuhi kaum Muslimin.

Di tempat itu, Nabi Shallallahu alaihi wassallam menyampaikan khotbah terakhir. Khotbah terakhir Nabi ini memiliki isi yang sarat makna. Di antaranya tetap berpegang teguh kepada Alquran dan hadits (sunnah), dilarang membunuh dan berbuat aniaya serta zalim.

Info grafis sunah-sunah di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Berikut ini isi khotbah terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam di Padang Arafah saat haji wada:

Dari Abu Bakrah, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassallam berkhotbah dalam haji wadanya. Antara lain Nabi Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi.

Satu tahun terdiri atas dua belas bulan, empat bulan di antaranya adalah bulan-bulan haram (suci); tiga di antaranya berturut-turut, yaitu Zul Qo'dah, Zul Hijjah, dan Muharram; yang lainnya ialah Rajab Mudar, yang terletak di antara bulan Jumada (Jumadil Akhir) dan Sya’ban.

Lalu Nabi Shallallahu alaihi wassallam bertanya, "Ingatlah, hari apakah sekarang?" Kami (para sahabat) menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."

Lalu Nabi Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Bukankah hari ini adalah Hari Raya Kurban?" Kami menjawab, "Memang benar." Kemudian Beliau Shallallahu alaihi wassallam bertanya, "Bulan apakah sekarang?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."

Nabi Shallallahu alaihi wassallam lalu bersabda, "Bukankah sekarang ini bulan Zul Hijjah?" Kami menjawab, "Memang benar." Kemudian Beliau Shallallahu alaihi wassallam bertanya, "Negeri apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/614/3176390/nabi_muhammad_saw-o1Bl_large.jpg
Kisah Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Berlangsung Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/330/3176101/ilustrasi-Wety_large.jpg
Kisah Nabi Ibrahim Ditegur Allah SWT karena Tolak Tamu Nonmuslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/330/3163972/nabi_isa-C9HL_large.jpg
5 Mukjizat Nabi Isa yang Disebutkan dalam Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/330/3108724/gus_baha-uh3x_large.jpg
Kisah Nabi Musa Tahu Bahwa Umat Nabi Muhammad Lebih Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/330/3082312/doa-dan-ikhtiar-nabi-zakaria-hingga-dikaruniai-anak-di-usia-senja-Q7UwZBZFmx.jpg
Doa dan Ikhtiar Nabi Zakaria hingga Dikaruniai Anak di Usia Senja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/330/3073998/cerita-nabi-sulaiman-dan-ratu-semut-yang-sangat-sayang-dengan-rakyatnya-d53biDzEvi.jpg
Cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Semut yang Sangat Sayang dengan Rakyatnya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement