HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Hardiknas 2024, Menag Dukung Kelanjutan Merdeka Belajar karena Sesuai Karakter Siswa

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |13:02 WIB
Hardiknas 2024, Menag Dukung Kelanjutan Merdeka Belajar karena Sesuai Karakter Siswa
Menag saat apel Hardiknas 2024 menyatakan mendukung kelanjutan program Merdeka Belajar. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

DI momem Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2024 ini Menteri Agama (Menag) menyatakan mendukung kelanjutan program Merdeka Belajar. Ia menyatakan semangat program ini adalah memanusiakan manusia karena memberi ruang pembelajaran sesuai keragaman karakter siswa. 

"Merdeka Belajar berangkat dari semangat memanusiakan manusia. Saya mendukung program ini untuk dilanjutkan," tegas Menag saat memimpin apel Hardiknas di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (2/5/2024), dikutip dari Kemenag.go.id.

Ilustrasi Hardiknas 2024. (Foto: Okezone)

Dia menuturkan, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi amanah UUD 1945. Maka itu, semangat Merdeka Belajar sangat penting dan relevan.

"Merdeka Belajar memberi kesempatan yang lebih luas bagi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat. Mereka dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai. Ini diharapkan menumbuhkan semangat belajar dan mengakselerasi kemajuan bangsa," beber Gus Men –sapaan akrabnya.

"Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Sudah seharusnya semua pihak bergerak bersama untuk melanjutkan merdeka belajar yang telah digagas pemerintah," imbuhnya. 

Halaman:
1 2
