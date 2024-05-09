Surat Taha Ayat 1-10 Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia

SURAT Taha Ayat 1–10 lengkap terjemahan bahasa Indonesia dibahas Okezone Muslim. Taha merupakan surat ke-20 dalam kitab suci Alquran. Berisi 135 ayat, surat ini termasuk golongan Makkiyyah atau turun di Makkah.

Dilansir laman Abusyuja, Taha adalah sebuah panggilan untuk laki-laki, dalam hal ini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas.

Surat ini dinamai Taha karena diambil dari lafadz yang terdapat dalam ayat pertama. Sebagaimana lazimnya surat-surat dalam Alquran yang memakai huruf-huruf abjad pada permulaannya, di mana huruf-huruf tersebut seakan-akan menjadi pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pembaca bahwa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang sangat perlu diketahui.

Maka seperti itulah dalam Surah Taha ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa Alquran merupakan peringatan bagi manusia, wahyu dari Allah Ta'ala selaku pencipta manusia.

Berikut bacaan lengkap Surat Taha Ayat 1–135, Arab, latin, artinya; seperti terdapat dalam Alquran Digital Okezone:

طٰهٰ

1. Taa-Haa

Tha Ha

مَاۤ اَنۡزَلۡـنَا عَلَيۡكَ الۡـقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰٓى

2. Maaa anzalnaa 'alaikal Qur-aana litashqaaa

Kami tidak menurunkan Alquran ini kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah;

اِلَّا تَذۡكِرَةً لِّمَنۡ يَّخۡشٰى

3. Illaa tazkiratal limany yakshaa

melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),

تَنۡزِيۡلًا مِّمَّنۡ خَلَقَ الۡاَرۡضَ وَالسَّمٰوٰتِ الۡعُلَى

4. Tanzeelam mimman khalaqal arda was samaawaatil 'ulaa

diturunkan dari (Allah) yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi,

اَلرَّحۡمٰنُ عَلَى الۡعَرۡشِ اسۡتَوٰى

5. Ar-Rahmaanu 'alal 'Arshis tawaa

(yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas ‘Arsy.