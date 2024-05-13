Kapan Idul Adha 1445 H Muhammadiyah?

KAPAN Idul Adha 1445 H Muhammadiyah? Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 H jatuh pada Senin Kliwon 17 Juni 2024 Masehi.

Penetapan Idul Adha 1445 H tersebut berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.

Hal itu tertuang dalam Maklumat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/1.0/E/2024 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beserta sekretaris Mohammad Sayuti pada 12 Januari 2024 M di Yogyakarta tentang penetapan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1445 H.

"Idul Adha (10 Dzulhijjah 1445 H) jatuh pada hari Senin Kliwon 17 Juni 2024 M," jelas isi surat tersebut.