HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kapan Idul Adha 1445 H Muhammadiyah?

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |11:13 WIB
Kapan Idul Adha 1445 H Muhammadiyah?
Ilustrasi tanggal Idul Adha 1445 H Muhammadiyah. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

KAPAN Idul Adha 1445 H Muhammadiyah? Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 H jatuh pada Senin Kliwon 17 Juni 2024 Masehi.

Penetapan Idul Adha 1445 H tersebut berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.

Info grafis sunah-sunah Idul Adha. (Foto: Okezone)

Hal itu tertuang dalam Maklumat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/1.0/E/2024 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir beserta sekretaris Mohammad Sayuti pada 12 Januari 2024 M di Yogyakarta tentang penetapan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1445 H.

"Idul Adha (10 Dzulhijjah 1445 H) jatuh pada hari Senin Kliwon 17 Juni 2024 M," jelas isi surat tersebut. 

