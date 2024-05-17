Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Berapa Harga Visa Haji Furoda 2024?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |17:17 WIB
Berapa Harga Visa Haji Furoda 2024?
Ilustrasi harga visa haji furoda 2024. (Foto: Okezone)
BERAPA harga visa haji furoda 2024? Haji furoda adalah ibadah haji khusus ibadah haji khusus yang pelaksanaannya dikelola atas kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Dalam program haji furoda tidak dikelola Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Haji furoda berbeda dengan haji regular. Haji Furoda tidak perlu menunggu jadwal dari Kemenag yang waktunya sekarang bisa mencapai puluhan tahun. Namun, biaya haji furoda sangatlah mahal, yakni bisa mencapai ratusan juta rupiah. 

Ilustrasi haji furoda. (Foto: Kemenag.go.id)

Visa Haji Furoda

Visa haji furoda ada dua macam. Pertama, visa haji furoda mujamalah atau undangan yang diberikan secara khusus kepada orang tertentu sebagai tamu istimewa Kerajaan Arab Saudi. Khusus tamu istimewa ini biaya hajinya digratiskan. Semua akomodasinya ditanggung oleh Kerajaan Arab Saudi.

Kedua, visa haji furoda mandiri, yaitu jamaah harus membayar biaya hajinya seperti halnya program haji reguler dan haji plus. Haji furoda mandiri ini biasanya ditawarkan oleh biro travel resmi PIHK dengan tarif yang cukup mahal hingga ratusan juta rupiah. Fasilitas yang didapat juga cukup mewah dan nyaman dengan hotel bintang 5. 

Jenis visa yang digunakan haji furoda adalah visa resmi dan terdaftar dalam sistem e-Hajj Pemerintah Arab Saudi sebagai jamaah haji.

Visa haji furoda di luar kuota visa haji yang didapat Kemenag RI. Maka itu, jamaah haji furoda disebut juga haji nonkuota. Meski tidak termasuk kuota haji Pemerintah Indonesia, jamaah haji furoda resmi dan legal. 

