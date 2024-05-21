Niat Puasa Ayyamul Bidh Bulan Dzulqa'dah 1445 H/Mei 2024 M

NIAT puasa ayyamul bidh bulan Dzulqa'dah 1445 H/Mei 2024 M dibahas secara jelas di sini. Puasa ayyamul bidh merupakan ibadah sunnah yang dikerjakan setiap tengah bulan yakni pada tanggal 13, 14, dan 15 tahun Hijriah.

Kaum Muslim dianjurkan melaksanakan puasa ayyamul bidh setiap bulannya. Pasalnya, tersimpan keutamaan luar biasa besar, oleh karena itu sayang jika melewatkannya.

Niat Puasa Ayyamul Bidh

Berikut bacaan niat puasa ayyamul bidh yang biasa dibaca kaum Muslim:

نَوَيْتُ صَوْمَ اَيَّامَ اْلبِيْضِ سُنَّةً لِلهِ تَعَالَى

Arab latin: Nawaitu sauma ayyami bidh sunnatan lillahi ta'ala.

Artinya: "Saya niat puasa hari-hari putih, sunah karena Allah Ta'ala."

Para ulama mengatakan niat puasa ayyamul bidh atau puasa lainnya cukup diungkapkan dalam hati. Sebab, niat adalah amalan dalam hati.

Dihimpun dari laman Muslim.or.id, ulama besar Muhammad Al Hishni berkata:

لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر، ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف

"Puasa tidaklah sah kecuali dengan niat karena ada hadits yang mengharuskan hal ini. Letak niat adalah di dalam hati dan tidak disyaratkan dilafazhkan." (Kifayatul Akhyar, halaman 248)

Kemudian ulama Muhammad Al Khotib berkata:

إنما الأعمال بالنيات ومحلها القلب ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله في الروضة

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Namun niat letaknya di hati. Niat tidak cukup di lisan. Bahkan tidak disyaratkan melafazhkan niat. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Ar-Roudhoh." (Al Iqna', 1: 404)