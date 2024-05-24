Biodata Ustadz Firanda Andirja yang Pernah Mengisi Kajian di Pintu 19 Masjid Nabawi

BIODATA Ustadz Firanda Andirja yang pernah mengisi kajian di Pintu 19 Masjid Nabawi dibahas dalam artikel berikut ini. Pada 2012 hingga 2018, beliau mendapat amanah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menyampaikan ceramah berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi bagi para jamaah haji dan umrah serta penduduk Indonesia yang bermukim di sana.

Dikutip dari laman Bekal Islam, nama lengkap beliau adalah Ustadz Dr Firanda Andirja Abidin Lc MA. Ia lahir pada 28 Oktober 1979 di Rumah Sakir Dr Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Abidin dari Suku Bugis (Sengkang) dan ibundanya Suenda dari Surabaya.

Riwayat Pendidikan

Baru berusia seminggu, beliau diajak merantau oleh orangtuanya ke Kota Sorong, Papua. Ustadz Firanda pun tumbuh dan besar hingga menamatkan pendidikan SMA di sana.

Setelah lulus SMA pada 1998, ia melanjutkan pendidikan S-1 di Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ustadz firanda diterima masuk tanpa tes.

Namun, beliau hanya menjalani kuliah teknik kimia itu sekira satu tahun. Ustadz Firanda tidak menyelesaikan kuliah tersebut karena lebih tertarik mendalami bidang agama Islam. Ia pun menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Jamilurrahman Bantul, Yogyakarta, sekira 1,5 tahun.

Pada tahun 2000, beliau mengikut dauroh tes penerimaan mahasiswa baru yang diadakan dosen-dosen Universitas Islam Madinah (UIM) di Lombok. Dalam dauroh tersebut, Ustadz Firanda mendapat peringkat 3 dari seluruh peserta yang berasal dari penjuru Nusantara.

Sejak tahun 2000, ia sudah mulai mengisi kajian-kajian Islami di masjid-masjid sekitar Kampus UGM, seperti Masjid Pogung Dalangan, Mesjid Pogung Raya, Masjid Siswa Graha, dan Mushola Fakultas Teknik UGM.

Ustadz Firanda mengisi kajian di aula perkuliahan di hadapan para mahasiswa fakultas ekonomi dan fakultas kedokteran. Beliau juga menyempatkan diri mengisi kajian di luar Kota Yogyakarta seperti di Kota Wates, Muntilan, hingga Sorong Papua.