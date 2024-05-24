Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Bacaan Talbiyah Arab dan Indonesia untuk Diamalkan Jamaah Haji

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |17:01 WIB
Bacaan Talbiyah Arab dan Indonesia untuk Diamalkan Jamaah Haji
Ilustrasi bacaan talbiyah jamaah haji. (Foto: Okezone)
A
A
A

BACAAN talbiyah Arab dan Indonesia untuk diamalkan jamaah haji bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Talbiyah adalah doa yang dibaca jamaah haji dan umrah ketika melakukan perjalanan menuju Makkah atau selama berada di dalam Tanah Suci (Haram).

Talbiyah merupakan ungkapan keinginan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Berikut ini bacaan talbiyah lengkap dengan artinya:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

Arab latin: Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik La Sharika Laka Labbaik, Innal Hamda Wan Ni'mata Laka Wal Mulk, La Sharika Laka.

Artinya: "Aku datang dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah, aku datang dalam ketaatan kepada-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang dalam ketaatan kepada-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu." (HR Bukhari nomor 1549 dan Muslim: 19) 

Ilustrasi bacaan talbiyah jamaah haji. (Foto: Reuters)

Jamaah haji yang lebih dulu mengerjakan ibadah umrah biasanya mulai membaca talbiyah setelah melewati miqat (tempat yang ditentukan di luar Kota Makkah). Lalu terus membaca talbiyah selama perjalanan menuju Makkah, saat tiba di Masjidil Haram, dan selama ibadah umrah.

Mereka akan terus membaca talbiyah hingga tiba di Kakbah dan memulai tawaf. Setelah itu, talbiyah tidak lagi dibaca.

Talbiyah adalah salah satu ungkapan penting dalam ibadah haji dan umrah, dan mengingatkan jamaah untuk niat dalam melaksanakan ibadah suci ini secara ikhlas serta tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement