Bacaan Talbiyah Arab dan Indonesia untuk Diamalkan Jamaah Haji

BACAAN talbiyah Arab dan Indonesia untuk diamalkan jamaah haji bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Talbiyah adalah doa yang dibaca jamaah haji dan umrah ketika melakukan perjalanan menuju Makkah atau selama berada di dalam Tanah Suci (Haram).

Talbiyah merupakan ungkapan keinginan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Berikut ini bacaan talbiyah lengkap dengan artinya:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

Arab latin: Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik La Sharika Laka Labbaik, Innal Hamda Wan Ni'mata Laka Wal Mulk, La Sharika Laka.

Artinya: "Aku datang dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah, aku datang dalam ketaatan kepada-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang dalam ketaatan kepada-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat, dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu." (HR Bukhari nomor 1549 dan Muslim: 19)

Jamaah haji yang lebih dulu mengerjakan ibadah umrah biasanya mulai membaca talbiyah setelah melewati miqat (tempat yang ditentukan di luar Kota Makkah). Lalu terus membaca talbiyah selama perjalanan menuju Makkah, saat tiba di Masjidil Haram, dan selama ibadah umrah.

Mereka akan terus membaca talbiyah hingga tiba di Kakbah dan memulai tawaf. Setelah itu, talbiyah tidak lagi dibaca.

Talbiyah adalah salah satu ungkapan penting dalam ibadah haji dan umrah, dan mengingatkan jamaah untuk niat dalam melaksanakan ibadah suci ini secara ikhlas serta tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.