Doa agar Menjadi Haji Mabrur

DOA agar menjadi haji mabrur dibahas dalam artikel berikut ini. Setiap jamaah haji pasti ingin mabrur ketika sudah pulang kelak. Sebab, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji mabrur sangat luar biasa besar.

Dalam sebuah hadits dijelaskan, Nabi Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga." (HR Bukhari nomor 1773 dan Muslim: 1349)

BACA JUGA: Doa Tawaf Putaran 1 sampai 7 Lengkap Artinya untuk Jamaah Haji 2024

Dilansir Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menerangkan bahwa haji mabrur adalah haji yang di dalamnya terkumpul amalan kebaikan dan menjauhi setiap dosa.

Doa paling bagus hendaknya diucapkan untuk orang yang berhaji, baik dari diri sendiri maupun orang lain, yakni semoga haji yang dilakukan mabrur.

Maka itu, dianjurkan bagi orang yang berhaji setelah melaksanakan amalan haji, bahkan setelah bertahalul (boleh melakukan larangan ihram) ketika selesai melempar jumrah 'aqobah pada hari Nahr (Idul Adha 10 Dzulhijjah) untuk saling mendoakan:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَ سَعْيًا مَشْكُوْرًا وَ ذَنْبًا مَغْفُوْرًا

Allahummaj’al hajjan mabruron, wa sa’yan masykuron, wa dzanban maghfuron.

"Semoga Allah menganugerahkan haji yang mabrur, usaha yang disyukuri dan dosa yang diampuni."