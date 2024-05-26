Sembuh dari Sakit Parah, Penyanyi Cantik Ukraina Ini Jadi Mualaf

INILAH kisah mualaf penyanyi cantik Ukraina bernama Laurora. Ia mendapat hidayah Islam setelah mengalami musibah berat.

"Aku menyadari tidak ada yang bisa membuatku percaya akan Tuhan, kecuali dengan ujian yang sangat berat," ujar Laurora seperti dilansir kanal YouTube Satu Ayat.

Bukan cuma kehilangan seseorang, ia juga harus mengalami masalah kesehatan. Laurora pun berserah diri karena menderita penyakit langka yaitu crohn disease atau radang usus kronis yang memengaruhi lapisan saluran pencernaan.

"Seperti aku kehilangan pekerjaan, kehilangan salah satu sahabat terbaik, kehilangan keluarga angkat, dan kehilangan kesehatan. Jika semua itu tidak hilang aku tidak akan melihat hidayah ini," ungkap Laurora.

Saat itu ia bahkan harus melakukan operasi untuk menyembuhkan penyakit langkanya. Setelah operasilah perjalanan mualaf Laurora dimulai.

Rupanya setelah terbangun dari operasi dan masih dalam pengaruh obat bius, Laurora melihat sahabatnya yang telah meninggal dunia.

"Ayahku datang dan mengatakan, 'Aku rasa harus memberi tahu apa yang kamu katakan saat di bawah pengaruh obat bius.' Dia mengatakan ketika aku bangun, hal pertama yang dikatakan adalah sahabatku sudah meninggal dunia," kenang Laurora.