10 Tips Ampuh Cegah Mabuk Udara Selama Penerbangan bagi Jamaah Haji Indonesia 2024

TIPS ampuh cegah mabuk udara selama penerbangan bagi jamaah haji Indonesia 2024 dibahas lengkap dalam artikel berikut ini. Diketahui bahwa perjalanan udara yang ditempuh jamaah haji Indonesia dari Tanah Air menuju Tanah Suci Arab Saudi selama 9–11 jam.

Bagi jamaah haji Indonesia 2024 yang baru pertama kali dan belum terbiasa bepergian dengan pesawat terbang, tidak jarang mengalami mabuk udara atau motion sickness.

BACA JUGA: Pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman dan Istri Berangkat Haji 2024

"Kasus yang banyak terjadi selama penerbangan bagi jamaah haji biasanya mabuk udara, istilahnya itu motion sickness. Nah kalau di darat sih disebutnya mabuk kendaraan," ungkap petugas kesehatan Daerah Kerja (Daker) Bandara dr Yuliana Sp.Kp (spesialis penerbangan) ketika memberi layanan kesehatan di Bandara Madinah, Ahad 19 Mei 2024.

"Jadi kebetulan yang pergi jamaah haji yang mungkin jarang berpergian dengan pesawat dalam waktu yang lama masa terbangnya," jelasnya seperti dikutip dari Kemenag.go.id.

BACA JUGA: Cerita Witan Sulaeman Berangkat Haji Tahun Ini Berkat Program Penggabungan Mahram

Ia melanjutkan, ada juga jamaah haji yang mungkin baru pertama kali naik pesawat terbang. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mencegah mabuk udara yakni dengan mengenali gejalanya.

"Gejala dari motion sickness itu kan pusing, sakit kepala. Kemudian kalau sudah sakit kepala, kita pasti akan mual dan bisa juga muncul muntah. Perut biasanya tidak enak dan kembung," terangnya.