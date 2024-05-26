Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

10 Tips Ampuh Cegah Mabuk Udara Selama Penerbangan bagi Jamaah Haji Indonesia 2024

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |18:20 WIB
10 Tips Ampuh Cegah Mabuk Udara Selama Penerbangan bagi Jamaah Haji Indonesia 2024
Ilustrasi tips cegah mabuk udara bagi jamaah haji Indonesia 2024. (Foto: Okezone)
A
A
A

TIPS ampuh cegah mabuk udara selama penerbangan bagi jamaah haji Indonesia 2024 dibahas lengkap dalam artikel berikut ini. Diketahui bahwa perjalanan udara yang ditempuh jamaah haji Indonesia dari Tanah Air menuju Tanah Suci Arab Saudi selama 9–11 jam.

Bagi jamaah haji Indonesia 2024 yang baru pertama kali dan belum terbiasa bepergian dengan pesawat terbang, tidak jarang mengalami mabuk udara atau motion sickness.

Jamaah haji Indonesia 2024 di Bandara Madinah. (Foto: Kemenag.go.id)

"Kasus yang banyak terjadi selama penerbangan bagi jamaah haji biasanya mabuk udara, istilahnya itu motion sickness. Nah kalau di darat sih disebutnya mabuk kendaraan," ungkap petugas kesehatan Daerah Kerja (Daker) Bandara dr Yuliana Sp.Kp (spesialis penerbangan) ketika memberi layanan kesehatan di Bandara Madinah, Ahad 19 Mei 2024.

"Jadi kebetulan yang pergi jamaah haji yang mungkin jarang berpergian dengan pesawat dalam waktu yang lama masa terbangnya," jelasnya seperti dikutip dari Kemenag.go.id.

Ia melanjutkan, ada juga jamaah haji yang mungkin baru pertama kali naik pesawat terbang. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mencegah mabuk udara yakni dengan mengenali gejalanya.

"Gejala dari motion sickness itu kan pusing, sakit kepala. Kemudian kalau sudah sakit kepala, kita pasti akan mual dan bisa juga muncul muntah. Perut biasanya tidak enak dan kembung," terangnya. 

Halaman:
1 2
