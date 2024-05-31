Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Daftar Biaya Haji Negara ASEAN 2024, Lebih Besar dari Indonesia?

Finsy Aurelia Putri Kinanti , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |10:31 WIB
Daftar Biaya Haji Negara ASEAN 2024, Lebih Besar dari Indonesia?
Ilustrasi daftar biaya haji negara ASEAN 2024. (Foto: MCH/Okezone)
A
A
A

DAFTAR biaya haji negara ASEAN 2024 sangat menarik diketahui kaum Muslimin. Besaran biaya haji di negara-negara Benua Asia Tenggara ini ternyata cukup berbeda.

Di Indonesia sendiri Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp93,4 juta per orangnya dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp90,05 juta. 

Info grafis biaya haji 2024. (Foto: Okezone)

Tapi ternyata biaya haji di Indonesia ini masih termasuk salah satu yang terendah jika dibandingkan dana yang harus dikeluarkan calon jamaah haji dari negara-negara ASEAN lainnya.

Berikut daftar biaya haji negara ASEAN 2024, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Singapura

Singapura menetapkan biaya haji 1445 Hijriah/2024 Masehi dengan besaran USD8.400 hingga USD22.600 atau sekitar Rp131 juta sampai Rp300 juta. Biaya ini bervariatif tergantung layanan haji yang dipilih.

Malaysia

Malaysia yang menjadi negara terdekat Indonesia menetapkan biaya haji 2024 sebesar RM30.850 atau sekira Rp101,8 juta. Biaya ini sudah mengalami kenaikan 8 persen dari dua tahun terakhir. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
