HOME MUSLIM TAUSYIAH

Doa agar Diberi Kesehatan Selama Haji

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 09 Juni 2024 |19:09 WIB
Doa agar Diberi Kesehatan Selama Haji
Ilustrasi doa agar diberi kesehatan selama haji. (Foto: Kemenag.go.id)
A
A
A

DOA agar diberi kesehatan selama haji dibahas dalam artikel berikut ini. Haji merupakan ibadah di Tanah Suci Makkah dan menjadi bagian dari Rukun Islam. Ibadah haji memiliki keutamaan yang sangat mulia. 

Para ulama sepakat bahwa ibadah haji hukumnya wajib atau fardhu 'ain bagi Muslimin yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS Ali Imran: 97) 

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

أيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُم الحَجَّ فَحُجُّوا

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kamu sekalian, maka kerjakanlah haji." (HR Muslim)

Pergi haji sama dengan bentuk safar lainnya, sehingga sangat baik diiringi dengan membaca doa agar selalu diberi sehat walafiat. Berikut ini bacaan doanya, sebagaimana dihimpun dari laman Rumaysho

Keberangkatan jamaah haji Indonesia. (Foto: Okezone)

1. Doa untuk orang yang pergi berhaji

Bisa membaca doa berikut ini untuk orang yang pergi berhaji.

زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ

Arab latin: Zawwadakallahut taqwa wa ghofaro dzanbaka wa yassaro lakal khoiro haytsuma kunta.

Artinya: "Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosa-dosamu, dan memudahkanmu di mana saja engkau berada."

Dalilnya adalah:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِى. قَالَ « زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى ». قَالَ زِدْنِى. قَالَ « وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ». قَالَ زِدْنِى بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى. قَالَ « وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ »

Dari Anas, ia berkata, "Seseorang pernah mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lantas berkata pada beliau: 'Wahai Rasulullah, aku ingin bersafar, bekalilah aku.' Beliau bersabda: 'Zawwadakallahut taqwa (moga Allah membekalimu dengan ketakwaan).' 'Tambahkan lagi padaku,' mintanya. Beliau bersabda: 'Wa ghofaro dzanbaka (semoga Allah ampuni dosamu).' 'Tambahkan lagi padaku, demi ayah dan ibuku,' mintanya. Beliau bersabda: 'Wa yassaro lakal khoiro haytsuma kunta (semoga Allah memudahkanmu di mana saja engkau berada)'." (HR Tirmidzi nomor 3444. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan sanad hadits ini hasan. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini hasan shahih) 

