Inilah Orang yang Paling Utama Diberi Sedekah

Ilustrasi orang yang paling utama diberi sedekah. (Foto: Freepik)

INILAH orang yang paling utama diberi sedekah. Ternyata bersedekah kepada keluarga memiliki pahala yang luar biasa besar. Pahalanya bahkan lebih besar daripada sedekah yang diberikan kepada orang-orang selain keluarga.

Terkait orang yang paling utama diberi sedekah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ

"Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua (kebaikan); sedekah dan silaturrahim." (HR Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim; Shahihul Jami' nomor 3858)

Sedekah kepada keluarga bahkan tergolong seutama-utamanya sedekah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

"Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, lebih besar pahalanya." (HR Muslim)

Ustadz Ahmad Anshori, alumni Universitas Islam Madinah dan pengajar di PP Hamalatul Qur'an Yogyakarta, menjelaskan bahwa meski sedekah kepada keluarga adalah paling afdhol, keafdholannya memiliki tingkatan.

Sesuai tingkat kedekatan hubungan kekerabatan dengan si pemberi sedekah. Makin dekat, maka makin afdhol dan makin berhak untuk diprioritaskan mendapat sedekah. Sebagaimana yang berlaku dalam pembagian harta warisan.

"Sementara dalam tingkat kekerabatan, adik memiliki kekerabatan lebih dekat dari pada bibi," jelasnya seperti dilansir laman Konsultasi Syariah.