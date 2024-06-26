Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Sejarah Pedang Zulfikar Milik Nabi Muhammad, Kunci Kemenangan Pasukan Muslimin

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |18:26 WIB
Sejarah Pedang Zulfikar Milik Nabi Muhammad, Kunci Kemenangan Pasukan Muslimin
Ilustrasi Pedang Zulfikar milik Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Istimewa/Dreaminterpretation)
A
A
A

SEJARAH Pedang Zulfikar milik Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Pedang ini digadang-gadang menjadi satu di antara senjata terkuat lainnya yang ada di muka bumi.

Dalam sejarahnya, Pedang Zulfikar diwariskan kepada seorang sahabat yang juga merupakan keponakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, yakni Ali bin Abi Thalib. Konon selama digunakan Ali, Pedang Zulfikar kerap menjadi kunci kemenangan kaum Muslimin dalam perang.

Pedang Zulfikar milik Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Istimewa/Dreaminterpretation)

Tidak heran jika kemudian muncul pepatah terkenal yang berbunyi, "La fata illa Ali, la sayf illa Dzu I-Fiqar."

لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار

"Tidak ada pemuda selain Ali, dan tidak ada pedang selain Zulfikar."

Bahkan, banyak orang yang menyebut bahwa kekuatan Pedang Zulfikar sebanding dengan seribu prajurit.

Sebagaimana telah Okezone himpun, bentuk pedang ini pun diketahui ada banyak versi. Tapi dari sekian banyak hasil penafsiran, bentuk Pedang Zulfikar yang paling populer adalah seperti pada gambar di dalam artikel ini.

Modelnya melengkung dan berujung ganda. Banyak orang yang menyepakati bahwa pada Pedang Zulfikar terdapat pemisahan di ujungnya sehingga menghasilkan bentuk pedang bermata dua. Namun, tetap saja banyak perbedaan pendapat tentang bentuk pasti pedang tersebut. 

Telusuri berita muslim lainnya
