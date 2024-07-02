Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Milad Ke-49, MUI Adakan Aksi Bela Palestina hingga Isbat Nikah

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:51 WIB
Milad Ke-49, MUI Adakan Aksi Bela Palestina hingga Isbat Nikah
Ilustrasi milad ke-49 MUI akan diisi sejumlah kegiatan untuk umat. (Foto: mui.or.id)
A
A
A

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar rangkaian perayaan milad ke-49. Acara milad MUI akan dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta pada Jumat 26 Juli 2024 Masehi.

Dalam memeriahkan milad ke-49 MUI, ada beberapa rangkaian yang telah disusun menjelang acara puncak tersebut. Di antaranya adalah Call Paper on Fatwa, Aksi Bela Palestina, Rakor Konsolidasi Organisasi MUI (MUI–MUI provinsi), ziarah ke makam pimpinan MUI, pengobatan gratis, sunatan massal, isbat perkawinan massal, pameran seni lukis, dan puncak acara Tasyakur Milad Ke-49 MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Foto: mui.or.id)

Ketua Panitia (Organizing Committee) Milad Ke-49 MUI KH Rofiqul Umam Ahmad menuturkan terdapat inovasi pada rangkaian kegiatan Milad 2024 MUI. Dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud responsif MUI terhadap kebutuhan umat.

"Kita melihat bahwa setiap tahun ada beberapa variasi ada beberapa inovasi ada berapa hal-hal baru, dan ini merupakan wujud dari responsifnya MUI terhadap berbagai permasalahan atau kebutuhan bangsa," kata Rofiqul, seperti dikutip dalam laman resmi MUI, Selasa (2/7/2024).

Salah satu wujud responsif MUI yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya adalah kegiatan isbat nikah. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh MUI agar setiap warga negara bisa memperoleh buku nikah sah.

"Salah satu wujud responsif kita adalah ingin pasangan Muslim itu mempunyai buku nikah untuk memberikan penambahan penguatan hukum bagi terlaksananya hak-hak mereka dan hal tersebut dapat dipenuhi apabila mereka mempunyai buku nikah yang diterbitkan oleh pemerintah, itu salah satu hal yang baru," ujarnya. 

Halaman:
1 2
