HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kemenag Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Calon Imam Masjid UEA 2024, Ini Cara Ceknya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |14:09 WIB
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Calon Imam Masjid UEA 2024, Ini Cara Ceknya
Ilustrasi Kemenag umumkan hasil seleksi administrasi imam masjid UEA. (Foto: Freepik)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengumumkan hasil seleksi administrasi calon imam masjid Uni Emirat Arab (UEA) 2024. Sebanyak 334 peserta dinyatakan lulus tahap administrasi. 

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Adib menyampaikan pengumuman hasil seleksi administrasi ini dapat diakses di PUSAKA SuperApp. Pendaftaran seleksi ditutup pada Rabu 3 Juli 2024. Ia menyebut jumlah pendaftar mencapai 483 peserta.

Masjid Sheikh Zayed di Uni Emirat Arab. (Foto: Unsplash)

"Seleksi tahap pertama ini meliputi kelengkapan administrasi seperti identitas, surat keterangan tahfiz, surat rekomendasi, dan video pelafalan Al Fatihah serta surat pendek," paparnya di Jakarta, Kamis 4 Juli 2024, dikutip dari Kemenag.go.id.

Selain melalui PUSAKA SuperApp yang bisa diunduh pada platform Google Play atau pun AppStore, pendaftar juga dapat mengakses pengumuman melalui laman resmi Ditjen Bimas Islam Kemenag.

"Pendaftar bisa mengakses bimasislam.kemenag.go.id, kemudian masuk menu Info Penting. Di sana pengumuman hasil seleksi administrasinya bisa dilihat juga," paparnya.

Selanjutnya para peserta yang dinyatakan lulus administrasi diwajibkan mengikuti tahap berikutnya, yaitu Computer-Assisted Test (CAT), dan dilanjutkan wawancara secara daring pada 5–6 Juli 2024.

Ia menambahkan, imam masjid asal Indonesia yang saat ini sudah berada di UEA sebanyak 111 orang. Tahun ini Kemenag menargetkan terpenuhi hingga total 200 imam. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
