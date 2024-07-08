Punya Kancing Besar di Celana, Abu Nawas Dapat Uang Banyak dari Raja

ABU Nawas ditantang teman-temannya untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Baginda Raja. Dia diminta jangan sampai membuat Raja marah, tapi sebaliknya yakni tertawa. Jika berhasil maka dia bakal mendapat uang sebanyak 1.000 dirham.

"Ya sudah besok kita bertemu Raja, dan aku akan melakukan hal yang dipandang tabu," ucap Abu Nawas yang mendapat ide seperti dilansir nu.or.id.

Teman-temannya bingung, masak sih Abu Nawas bisa melakukan tantangan sulit itu.

Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana. Ia memakai baju yang kancingnya disusun berdasarkan ukuran kecil ke besar, dan di atas sorbannya juga ada kancing besar.

Raja bertanya, "Abu Nawas kamu sedang melucu apa hari ini? Pakai kancing yang ukurannya aneh, kecil, kemudian besar, paling besar."

"Ya Raja, saya masih punya ukuran yang lebih besar lagi," jawab Abu Nawas.

"Di mana?" tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran.