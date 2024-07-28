Air Bisa Memancar dari Dalam Tanah, Alquran dan Sains Jelaskan Penyebabnya

Ilustrasi Alquran dan sains jelaskan penyebab air bisa memancar dari dalam tanah. (Foto: Instagram @arief.munandar)

ALQURAN dan sains menjelaskan penyebab air bisa memancar dari dalam tanah. Air menjadi bagian penting dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi.

Air menjadi salah satu sumber pertumbuhan setiap makhluk. Kehadiran air ternyata sudah jauh dijelaskan dalam kitab suci Alquran dan sains.

Dalam buku "Tafsir Ilmi Air dalam Perspektif Alquran dan Sains" yang disusun Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dijelaskan bahwa air meresap ke dalam bumi melalui hujan.

Sebagian dari air yang meresap ke tanah akan tetap tertahan berada di dalam sebagai kelembapan tanah atau mengalir ke dalam lapisan batuan yang lebih dalam dan tersimpan sebagai air tanah dalam.

Dalam buku tersebut dipaparkan, di daerah hilir yang lebih rendah, air tanah dalam akan keluar kembali sebagai mata air di hulu-hulu sungai atau pada tebing-tebing yang tertoreh. Apabila air tanah ini mendapat tekanan yang cukup kuat, mata air bahkan dapat menyembur ke atas sebagai mata air artesis.

Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Alquran Surat Al Qamar Ayat 12:

وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاۤءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۚ

"Dan Kami jadikan Bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan." (QS Al Qamar: 12)