Kisah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Dibuat ketika Bulan Ramadhan

INILAH kisah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat ketika bulan Ramadhan 1364 hijriah. Ir Soekarno dan Mohammad Hatta menyusun teks proklamasi di rumah Shoso atau Laksamana Muda (Laksda) Tadashi Maeda.

Dia adalah seorang perwira tinggi Kaigun (Angkatan Laut) Jepang yang bersimpati dengan upaya kemerdekaan Indonesia.

Malam itu Bung Karno, Bung Hatta, dan ada juga Achmad Soebardjo baru saja lembur merampungkan teks proklamasi kemerdekaan setelah dipikirakan semalaman. Kemudian teks itu diketik Sayuti Melik di rumah Maeda.

Rumah Maeda memang menjadi safe house setelah sejumlah kejadian teror pemuda hingga penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok.

Di sebuah ruangan besar di rumah Maeda itu, Soekarno-Hatta dan Soebardjo berpikir keras bersilang pendapat dalam menyusun teks proklamasi. Termasuk, apa yang akan mereka kerjakan menentukan arah bangsa Indonesia usai merdeka.

Sementara para pemuda lainnya yang menunggu di ruang tamu, sambil menghitung waktu sampai memasuki waktu makan sahur puasa Ramadhan. Baru sekira lewat pukul 04.00 WIB, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirampungkan.