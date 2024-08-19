Viral Haru Anak-Anak Palestina Bikinkan Video Selamat HUT Ke-79 RI

VIRAL haru video yang memperlihatkan anak-anak Palestina membikinkan video ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia. Momen ini pun jadi pusat perhatian publik di Tanah Air.

Dihimpun dari unggahan viral akun Instagram @ohmeygatt, Senin (19/8/2024), video tersebut memperlihatkan anak-anak yang berada di dalam tenda pengungsian berjalan membawa bendera merah putih dan bendera Palestina milik mereka.

BACA JUGA: Kisah Kakek Amir Penjual Roti yang Viral Diusir Satpol PP Diberangkatkan Umrah

BACA JUGA: Kisah Pemain MU Noussair Mazraoui yang Ingin Jadi Imam Masjid ketika Pensiun dari Sepakbola

Sementara ada orangtua yang duduk di luar tenda sambil membawa radio mini yang memutar lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Sepanjang video, lagu tersebut menjadi latar.

Terlihat juga anak-anak menuliskan dalam kertas-kertas besar ucapan selamat hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian terdapat gambar-gambar dari mereka yang mengungkapkan kecintaan rakyat Palestina terhadap Indonesia, demikian juga sebaliknya.

"Masya Allah, jadi ikut terharu. Makasih ya adik-adik, semoga kalian cepet merdeka juga," jelas keterangan video viral haru tersebut.