HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Haru Anak-Anak Palestina Bikinkan Video Selamat HUT Ke-79 RI

Hantoro , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |16:12 WIB
Viral Haru Anak-Anak Palestina Bikinkan Video Selamat HUT Ke-79 RI
Viral haru anak-anak Palestina membuatkan video selamat HUT ke-79 RI. (Foto: Instagram @ohmeygatt)
A
A
A

VIRAL haru video yang memperlihatkan anak-anak Palestina membikinkan video ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia. Momen ini pun jadi pusat perhatian publik di Tanah Air. 

Dihimpun dari unggahan viral akun Instagram @ohmeygatt, Senin (19/8/2024), video tersebut memperlihatkan anak-anak yang berada di dalam tenda pengungsian berjalan membawa bendera merah putih dan bendera Palestina milik mereka. 

Viral haru anak-anak Palestina membuatkan video selamat HUT ke-79 RI. (Foto: Instagram @ohmeygatt)

Sementara ada orangtua yang duduk di luar tenda sambil membawa radio mini yang memutar lagu kebangsaan "Indonesia Raya". Sepanjang video, lagu tersebut menjadi latar.

Terlihat juga anak-anak menuliskan dalam kertas-kertas besar ucapan selamat hari kemerdekaan Indonesia. Kemudian terdapat gambar-gambar dari mereka yang mengungkapkan kecintaan rakyat Palestina terhadap Indonesia, demikian juga sebaliknya.

"Masya Allah, jadi ikut terharu. Makasih ya adik-adik, semoga kalian cepet merdeka juga," jelas keterangan video viral haru tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
