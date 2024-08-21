Ucap Syahadat, Gadis Cantik Ini Langsung Menangis Terharu

INILAH kisah gadis cantik bernama Tahala Kajri asal Filipina mantap mengucap dua kalimat syahadat. Tepat pada November 2021, ia resmi masuk Islam.

Bermula dari situasi gadis cantik ini kebingungan dengan dirinya sendiri. Sebab selama ini kedua orangtuanya adalah non-Muslim, sementara dia tidak percaya dan tak yakin dengan ajaran yang dipelajarinya selama ini.

Sejak kecil Tahala hanya percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Sementara di agamanya dulu, Tuhan dianggap lebih dari satu dan banyak ajaran lainnya yang bertentangan dengan hatinya selama ini.

"Jadi setelah dewasa, saya tetap percaya akan hal itu. Meskipun saya tinggal di negara non-Muslim," ucap Tahala dalam tayangan di kanal YouTube Mualaf Terbaru-KMid.

Akhirnya setelah dewasa ia benar-benar mantap memutuskan menjadi mualaf. Ketika mengucap dua kalimat syahadat, air matanya berlinang. Tahala terharu karena keyakinannya selama ini hanya kepada satu Tuhan terjawab sudah.

Kemudian suatu hari dia termenung melihat bulan dan bintang. Selanjutnya dirinya sadar bahwa selama ini hanya terikat dengan urusan dunia saja.