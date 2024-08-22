Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Kisah Abu Nawas Menciptakan Syair Ilahilastulil Firdaus yang Bikin Terharu

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |06:23 WIB
Kisah Abu Nawas Menciptakan Syair Ilahilastulil Firdaus yang Bikin Terharu
Ilustrasi kisah Abu Nawas menciptakan syair Ilahilastulil Firdaus yang bikin terharu. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

KISAH Abu Nawas menciptakan syair Ilahilastulil Firdaus yang bikin terharu sangat menarik diketahui. Ilahilastulil Firdaus dikenal juga dengan syair Abu Nawas. Ini merupakan salah satu bacaan sholawat yang cukup populer di kalangan kaum Muslimin.

Setiap Muslim diajarkan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Tersimpan keutamaan yang luar biasa besar di balik amalan salih ini. Sangat sayang jika terlewat.

Memperbanyak sholawat sebagaimana sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda:

أَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلاَةَ أُمَّتِى تُعْرَضُ عَلَىَّ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَىَّ صَلاَةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّى مَنْزِلَةً

Artinya: "Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat. Karena sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersholawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." (HR Baihaqi dalam Sunan Al Kubro. Hadits ini hasan ligoirihi yaitu hasan dilihat dari jalur lainnya) 

Bacaan Syair Ilahilastulil Firdaus 

Berikut ini Lirik Ilahilastulil Firdaus atau syair Abu Nawas atau juga memiliki nama lain sholawat Al I'tiraf, sebagaimana dijelaskan dalam buku "Abu Nawas: Sufi dan Penyair Ulung" karya Fakih (2022):

إِلهِي لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ أَهْلاً

Arab latin: Ilahi lastu lil firdausi ahla.

Artinya: "Ya Tuhanku, hamba tidak pantas menjadi penghuni surga."

وَلاَ أَقْوَى عَلىَ النَّارِ الجَحِيْمِ

Arab latin: Wala aqwa ala naril jahimi.

Artinya: "Namun hamba juga tidak kuat menahan panas api neraka."

فَهَبْ ليِ تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوْبيِ

Arab latin: Fahab lii taubatan waghfir dzunubi.

Artinya: "Maka berilah hamba taubat (ampunan) dan ampunilah dosa hamba."

فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ العَظِيْم

Arab latin: Fainnaka ghofiruz dzambil adzimi.

Artinya: "Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar." 

ذُنُوْبيِ مِثْلُ أَعْدَادِ الرِّمَالِ

Arab latin: Dzunuubii mitslu a'daadir rimaali.

Artinya: "Dosa hamba bagaikan pasir di lautan."

فَهَبْ ليِ تَوْبَةً يَاذاَالجَلاَلِ

Arab latin: Fa hablii taubatan yaa dzaal jalaali.

Artinya: "Maka berilah hamba taubat wahai Tuhan hamba yang memiliki keagungan."

وَعُمْرِي نَاقِصٌ فيِ كُلِّ يَوْمٍ

Arab latin: Wa 'umrii naaqishun fii kulli yaumin.

Artinya: "Umur hamba ini setiap hari berkurang."

وَذَنْبيِ زَئِدٌ كَيْفَ احْتِمَالِ

Arab latin: Wa dzambii zaa-idun kaifah timaali.

Artinya: "Sedang dosa hamba selalu bertambah, bagaimana hamba menanggungnya." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement