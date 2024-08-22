Kisah Abu Nawas Menciptakan Syair Ilahilastulil Firdaus yang Bikin Terharu

KISAH Abu Nawas menciptakan syair Ilahilastulil Firdaus yang bikin terharu sangat menarik diketahui. Ilahilastulil Firdaus dikenal juga dengan syair Abu Nawas. Ini merupakan salah satu bacaan sholawat yang cukup populer di kalangan kaum Muslimin.

Setiap Muslim diajarkan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Tersimpan keutamaan yang luar biasa besar di balik amalan salih ini. Sangat sayang jika terlewat.

Memperbanyak sholawat sebagaimana sunnah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda:

أَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّ صَلاَةَ أُمَّتِى تُعْرَضُ عَلَىَّ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَىَّ صَلاَةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّى مَنْزِلَةً

Artinya: "Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat. Karena sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersholawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." (HR Baihaqi dalam Sunan Al Kubro. Hadits ini hasan ligoirihi yaitu hasan dilihat dari jalur lainnya)

BACA JUGA: Cerita Lucu Abu Nawas Kalahkan Jin Jahat Cuma Pakai Sandal Jepit

Bacaan Syair Ilahilastulil Firdaus

Berikut ini Lirik Ilahilastulil Firdaus atau syair Abu Nawas atau juga memiliki nama lain sholawat Al I'tiraf, sebagaimana dijelaskan dalam buku "Abu Nawas: Sufi dan Penyair Ulung" karya Fakih (2022):

إِلهِي لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ أَهْلاً

Arab latin: Ilahi lastu lil firdausi ahla.

Artinya: "Ya Tuhanku, hamba tidak pantas menjadi penghuni surga."

وَلاَ أَقْوَى عَلىَ النَّارِ الجَحِيْمِ

Arab latin: Wala aqwa ala naril jahimi.

Artinya: "Namun hamba juga tidak kuat menahan panas api neraka."

فَهَبْ ليِ تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوْبيِ

Arab latin: Fahab lii taubatan waghfir dzunubi.

Artinya: "Maka berilah hamba taubat (ampunan) dan ampunilah dosa hamba."

فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ العَظِيْم

Arab latin: Fainnaka ghofiruz dzambil adzimi.

Artinya: "Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar."

BACA JUGA: Kisah Unik Abu Nawas Obati Pangeran yang Sakit Parah Cuma Pakai Sebuah Cerita

ذُنُوْبيِ مِثْلُ أَعْدَادِ الرِّمَالِ

Arab latin: Dzunuubii mitslu a'daadir rimaali.

Artinya: "Dosa hamba bagaikan pasir di lautan."

فَهَبْ ليِ تَوْبَةً يَاذاَالجَلاَلِ

Arab latin: Fa hablii taubatan yaa dzaal jalaali.

Artinya: "Maka berilah hamba taubat wahai Tuhan hamba yang memiliki keagungan."

وَعُمْرِي نَاقِصٌ فيِ كُلِّ يَوْمٍ

Arab latin: Wa 'umrii naaqishun fii kulli yaumin.

Artinya: "Umur hamba ini setiap hari berkurang."

وَذَنْبيِ زَئِدٌ كَيْفَ احْتِمَالِ

Arab latin: Wa dzambii zaa-idun kaifah timaali.

Artinya: "Sedang dosa hamba selalu bertambah, bagaimana hamba menanggungnya."