HOME MUSLIM TAUSYIAH

Alquran dan Sains Beberkan Proses Air Membentuk Sel-Sel Makhluk Hidup

Hantoro , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |10:01 WIB
Alquran dan Sains Beberkan Proses Air Membentuk Sel-Sel Makhluk Hidup
Ilustrasi Alquran dan sains beberkan air membentuk sel-sel makhluk hidup. (Foto: Unsplash)
A
A
A

ALQURAN dan sains membeberkan proses air membentuk sel-sel makhluk hidup. Air merupakan senyawa yang sangat penting untuk semua makhluk hidup di bumi. Air menutupi hampir 71 persen permukaan planet bumi. 

Rumus kimia dari air adalah H2O yang setiap molekulnya mengandung satu oksigen dan dua atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen.

Manfaat air bagi makhluk hidup sangatlah luar biasa besar. Setiap makhluk hidup memerlukan air untuk perkembangannya.

Sebagaimana dibuktikan dalam penjelasan di buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan, air memiliki peran penting dalam proses pembentukan sel-sel yang merupakan satuan organisme terkecil makhluk hidup.

Kemajuan perkembangan ilmu sains modern saat ini menyebutkan bahwa dasar sebuah sel atau sitoplasma adalah 80 persen terdiri dari air.

Peneliti modern mengungkapkan 50 hingga 90 persen dari tubuh organisme terdiri dari air. Pasalnya di dalam tubuh tidak akan terjadi reaksi kimiawi jika tanpa air. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita muslim lainnya
