HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

Alquran dan Sains Ungkap 3 Obat Alami Sangat Berkhasiat, Bisa Sembuhkan Berbagai Penyakit

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |08:56 WIB
Alquran dan Sains Ungkap 3 Obat Alami Sangat Berkhasiat, Bisa Sembuhkan Berbagai Penyakit
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap obat alami yang sangat berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. (Foto: Shutterstock)




ALQURAN dan sains mengungkap tiga obat alami yang sangat berkhasiat. Dijelaskan bahwa obat-obat tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. 

Di dalam kitab suci Alquran dijelaskan jenis-jenis obat alami yang sangat berkhasiat. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dan sudah digunakan sejak zaman dahulu.

Dari sekian banyak obat yang tertulis di dalam Alquran, berikut ini tiga obat alami yang bisa dijadikan penawar berbagai penyakit, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Buah dan minyak zaitun. (Foto: Racool Studio/Freepik)

1. Buah zaitun

Bukan hanya bermanfaat untuk perawatan tubuh, buah zaitun juga memiliki khasiat lain, salah satunya melancarkan pencernaan. Hal ini juga dijelaskan dalam Alquran Surat An-Nahl Ayat 11:

يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan." (QS An-Nahl: 11) 

Buah delima. (Foto: Kamran Aydinov/Freepik)

2. Buah delima

Ada banyak buah-buahan yang tertulis di dalam Alquran, salah satunya adalah delima. Buah berwarna merah ini disebutkan dalam Alquran Surat Ar-Rahman bahwa buah tersebut akan ada di surga kelak.

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ..فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Artinya: "Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" (QS Ar-Rahman: 68–69)

Bukan hanya kaya gizi, buah delima juga berfungsi sebagai obat alami. Seperti diare, sakit telinga, penglihatan yang buruk, demam, gangguan gigi dan gusi, serta gangguan pencernaan. 

Halaman:
1 2
