Makan Minum Sambil Duduk Menyehatkan Tubuh, Alquran dan Sains Jelaskan Penyebabnya

ALQURAN dan sains menjelaskan penyebab makan dan minum sambil duduk lebih menyehatkan tubuh manusia. Diketahui bahwa makan dan minum dengan cara duduk merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

Ajaran agama Islam sendiri menegaskan bahwa makan dan minum sambil duduk agar setiap Muslim menjadi manusia dengan pribadi yang lebih baik serta beradab.

Sebagaimana dilansir "Buku Pintar Sains Dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, ada beberapa riwayat hadits yang menyatakan larangan makan dan minum sambil berdiri.

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wassalam bersabda, "Dari Anas dan Qatadah diriwayatkan bahwa Nabi melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah berkata, 'Kami lalu bertanya: Lantas bagaimana halnya dengan makan sambil berdiri?' Beliau menjawab, 'Tentu itu lebih buruk dan lebih keji lagi'." (HR Muslim dan Tirmidzi)

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Janganlah seorang dari kalian minum sambil berdiri, siapa yang lupa, maka hendaknya ia memuntahkannya lagi." (HR Muslim)

Dalam riwayat dari Anas Ibnu Malik, ia berkata, "Rasulullah melarang minum sambil berdiri dan minum langsung dari mulut botol." (HR Muslim)