CONTOH soal agama Islam kelas 2 SD semester 1 beserta pembahasan dan kunci jawabannya bisa disimak di sini. Mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) penting diajarkan terutama bagi anak-anak Muslim sejak berada di sekolah dasar (SD).
Pendidikan agama Islam diperlukan sebagai langkah awal untuk memahami ajaran-ajaran Islam dengan lebih mendalam bagi anak-anak Muslim di masa yang akan datang.
Untuk melatih kemampuan dan pemahaman sejak dini, Okezone telah merangkum beberapa contoh soal pendidikan agama Islam kelas 2 SD semester 1 yang dapat dijadikan bahan latihan. Berikut ini contoh soalnya:
1. Huruf hijaiyah jumlahnya ada …
a. 19
b. 29
c. 39
Jawaban: b. 29
Pembahasan: Huruf hijaiyah berjumlah 29, termasuk alif.
2. Tanda garis lurus di atas huruf hijaiyah dinamakan …
a. Kasrah
b. Dhammah
c. Fathah
Jawaban: c. Fathah
Pembahasan: Fathah adalah tanda garis lurus di atas huruf hijaiyah yang menandakan bunyi "a".
3. Jika huruf hijaiyah diberi tanda kasrah maka huruf tersebut berbunyi …
a. u
b. i
c. a
Jawaban: b. I
Pembahasan: Kasrah adalah tanda garis lurus di bawah huruf hijaiyah yang menandakan bunyi "i".
4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sejumlah nama yang baik, nama-nama itu disebut …
a. Asmaul Husna
b. Bismillah
c. Alquran
Jawaban: a. Asmaul Husna
Pembahasan: Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99.
5. Ar-Rahman artinya adalah Allah Maha …
a. Bijaksana
b. Besar
c. Pengasih
Jawaban: c. Pengasih
Pembahasan: Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih, salah satu dari Asmaul Husna.