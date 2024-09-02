Contoh Soal Agama Islam Kelas 2 SD Semester 1 Beserta Pembahasan dan Kunci Jawabannya

CONTOH soal agama Islam kelas 2 SD semester 1 beserta pembahasan dan kunci jawabannya bisa disimak di sini. Mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) penting diajarkan terutama bagi anak-anak Muslim sejak berada di sekolah dasar (SD).

Pendidikan agama Islam diperlukan sebagai langkah awal untuk memahami ajaran-ajaran Islam dengan lebih mendalam bagi anak-anak Muslim di masa yang akan datang.

Untuk melatih kemampuan dan pemahaman sejak dini, Okezone telah merangkum beberapa contoh soal pendidikan agama Islam kelas 2 SD semester 1 yang dapat dijadikan bahan latihan. Berikut ini contoh soalnya:

1. Huruf hijaiyah jumlahnya ada …

a. 19

b. 29

c. 39

Jawaban: b. 29

Pembahasan: Huruf hijaiyah berjumlah 29, termasuk alif.

2. Tanda garis lurus di atas huruf hijaiyah dinamakan …

a. Kasrah

b. Dhammah

c. Fathah

Jawaban: c. Fathah

Pembahasan: Fathah adalah tanda garis lurus di atas huruf hijaiyah yang menandakan bunyi "a".

3. Jika huruf hijaiyah diberi tanda kasrah maka huruf tersebut berbunyi …

a. u

b. i

c. a

Jawaban: b. I

Pembahasan: Kasrah adalah tanda garis lurus di bawah huruf hijaiyah yang menandakan bunyi "i".

4. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sejumlah nama yang baik, nama-nama itu disebut …

a. Asmaul Husna

b. Bismillah

c. Alquran

Jawaban: a. Asmaul Husna

Pembahasan: Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah 99.

5. Ar-Rahman artinya adalah Allah Maha …

a. Bijaksana

b. Besar

c. Pengasih

Jawaban: c. Pengasih

Pembahasan: Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih, salah satu dari Asmaul Husna.