Doa Nabi Ayub untuk Kesembuhan Tubuh yang Sakit

DOA Nabi Ayub Alaihissallam untuk kesembuhan tubuh yang sakit berikut ini sangat penting diketahui kaum Muslimin. Diketahui bahwa setiap nabi dan rasul diberi keberkahan dan mukjizat masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan cara berdoa.

Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengabulkan permohonan dan doa dari orang-orang terpilih-Nya itu. Contohnya, doa Nabi Ayub Alaihissallam yang dapat memberi kesembuhan tubuh sakit.

BACA JUGA: Doa Perayaan Maulid Nabi 2024 Beserta Artinya

Sebagaimana telah Okezone himpun, bisa diketahui dari kisah Nabi Ayub Alaihissallam yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sakit yang sangat berat. Sakit itu bahkan sampai bertahun-tahun lamanya.

Akibatnya, beliau malah dijauhi oleh orang-orang sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri yang seharusnya menemani dan mendukungnya agar lekas pulih dari sakit. Meski demikian, Nabi Ayub Alaihissallam tetap tabah, sabar, dan tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang sudah menjauhinya selama sakit.

Nabi Ayyub Alaihissallam senantiasa selalu berikhtiar supaya penyakitnya lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan berdoa, ia memohon ampunan dan kesembuhan dari-Nya.

Ternyata ikhtiar Nabi Ayub Alaihissallam membuahkan hasil. Doanya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirinya kemudian sembuh. Nabi Ayub sangat bersyukur karena usahanya selama ini tidak sia-sia.

BACA JUGA: Doa dan Dzikir agar Bisa Naik Haji Furoda

Kemudian doa Nabi Ayub Alaihissallam yang berhasil sembuh dari sakit itu diabadikan dalam Alquran, tepatnya di Surat Al Anbiya' Ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاَيُّوۡبَ اِذۡ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىۡ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِيۡنَ

Bacaan Arab latin: Wa Ayyuuba iz naadaa Rabbahuuu annii massaniyad durru wa Anta arhamur raahimiin.

Artinya: "Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, '(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang'."