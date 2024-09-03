Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Doa Nabi Ayub untuk Kesembuhan Tubuh yang Sakit

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |21:16 WIB
Doa Nabi Ayub untuk Kesembuhan Tubuh yang Sakit
Ilustrasi doa Nabi Ayub Alaihissallam untuk kesembuhan tubuh yang sakit. (Foto: Freepik)
A
A
A

DOA Nabi Ayub Alaihissallam untuk kesembuhan tubuh yang sakit berikut ini sangat penting diketahui kaum Muslimin. Diketahui bahwa setiap nabi dan rasul diberi keberkahan dan mukjizat masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan cara berdoa.

Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengabulkan permohonan dan doa dari orang-orang terpilih-Nya itu. Contohnya, doa Nabi Ayub Alaihissallam yang dapat memberi kesembuhan tubuh sakit. 

Sebagaimana telah Okezone himpun, bisa diketahui dari kisah Nabi Ayub Alaihissallam yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sakit yang sangat berat. Sakit itu bahkan sampai bertahun-tahun lamanya.

Akibatnya, beliau malah dijauhi oleh orang-orang sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri yang seharusnya menemani dan mendukungnya agar lekas pulih dari sakit. Meski demikian, Nabi Ayub Alaihissallam tetap tabah, sabar, dan tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang sudah menjauhinya selama sakit. 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Nabi Ayyub Alaihissallam senantiasa selalu berikhtiar supaya penyakitnya lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan berdoa, ia memohon ampunan dan kesembuhan dari-Nya.

Ternyata ikhtiar Nabi Ayub Alaihissallam membuahkan hasil. Doanya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirinya kemudian sembuh. Nabi Ayub sangat bersyukur karena usahanya selama ini tidak sia-sia. 

Kemudian doa Nabi Ayub Alaihissallam yang berhasil sembuh dari sakit itu diabadikan dalam Alquran, tepatnya di Surat Al Anbiya' Ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَاَيُّوۡبَ اِذۡ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّىۡ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِيۡنَ

Bacaan Arab latin: Wa Ayyuuba iz naadaa Rabbahuuu annii massaniyad durru wa Anta arhamur raahimiin.

Artinya: "Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, '(Ya Tuhanku), sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang'." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/618/3080066/5-doa-saat-jenguk-orang-sakit-Up7GR1rnNs.jpg
5 Doa saat Jenguk Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076657/pelantikan-prabowo-gibran-ketahui-pentingnya-mendoakan-pemimpin-negeri-5KsXBbRSsM.jpg
Pelantikan Prabowo-Gibran, Ketahui Pentingnya Mendoakan Pemimpin Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/616/3074798/bacaan-doa-menghilangkan-sihir-dari-dalam-tubuh-nk3DwH5qQ2.jpg
Bacaan Doa Menghilangkan Sihir dari Dalam Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/618/3074270/jangan-diam-saat-cukur-rambut-amalkan-doa-ini-agar-lebih-berkah-rG2PvvMLs9.jpg
Jangan Diam saat Cukur Rambut, Amalkan Doa Ini agar Lebih Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/618/3072186/doa-orangtua-untuk-anaknya-agar-lulus-cpns-QLi6qtdiDb.jpg
Doa Orangtua untuk Anaknya agar Lulus CPNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/618/3071920/doa-ketika-menghadapi-orang-zalim-lengkap-dengan-artinya-GLTzoHzh12.jpg
Doa ketika Menghadapi Orang Zalim Lengkap dengan Artinya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement