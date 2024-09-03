Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Ratna Yakin Ucap Syahadat Setelah Merasa Tenang Dengar Sholawat

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:12 WIB
Kisah Ratna Yakin Ucap Syahadat Setelah Merasa Tenang Dengar Sholawat
Ilustrasi kisah Ratna ucap syahadat setelah dengar sholawat. (Foto: Freepik)
A
A
A

INILAH kisah gadis cantik bernama Sri Ratna yakin mengucap dua kalimat syahadat setelah mendapat hidayah Islam karena sering mendengar lantunan sholawat. Sangat menginspirasi banyak orang. 

Ratna yang berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, ini mulai tertarik dengan ajaran agama Islam usai mendengar konten lantunan sholawat di media sosial.

Kisah Ratna ucap syahadat setelah dengar sholawat. (Foto: YouTube Laskar Tujuh Langit)

Ketika itu Ratna merasa sangat tenang sekaligus terharu, meski sebenarnya sama sekali tidak mengerti artinya sholawat yang didengar. Bahkan, ia sampai menangis lantaran hatinya begitu tersentuh dengan lantunan sholawat tersebut.

"Berawal dengerin sholawat, kadang buka social media, Facebook, TikTok, Instagram. Dengerin sholawat tuh kayak ada kedamaian gitu. Tenang, adem, sempat juga sampai nangis," ujarnya seperti dilansir kanal YouTube Laskar Tujuh Langit.

Meski demikian, Ratna tidak langsung berminat menjadi mualaf. Dia masih merasa ragu dengan agama Islam.

Di sisi lain, ia juga merasa heran dengan perasaan damai yang dirasakannya usai mendengar sholawat. Maka itu, Ratna masih terus mempelajari agama Islam.

"Karena saya mikirnya saya udah masuk Islam, enggak boleh setengah-setengah, karena agama ini akan saya bawa mati," ungkap Ratna. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/613/3139897/cahaya_hati_indonesia-UxIC_large.jpg
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Berlindung ke Allah dari Kejahatan Malam” bersama David Chalik, Ustadz Hilmi Firdaus dan Ustadzah Inarotul Ain, Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/614/3077839/cerita-wanita-cantik-sembuh-dari-kehidupan-abnormal-setelah-masuk-islam-tEHluQQGXW.jpg
Cerita Wanita Cantik Sembuh dari Kehidupan Abnormal Setelah Masuk Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/614/3076997/cerita-gadis-cantik-ucap-syahadat-setelah-dapat-bukti-tuhan-itu-satu-B2nZHQdjkI.jpg
Cerita Gadis Cantik Ucap Syahadat Setelah Dapat Bukti Tuhan Itu Satu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/614/3076648/diusir-hingga-dimasukkan-ke-kandang-hewan-kisah-perjuangan-mualaf-desima-GJbRR95SEy.jpg
Diusir hingga Dimasukkan ke Kandang Hewan, Kisah Perjuangan Mualaf Desima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/614/3076333/kisah-si-cantik-silvi-masuk-islam-usai-lihat-pria-idamannya-sholat-dan-mengaji-j2YYYAgm8a.jpg
Kisah si Cantik Silvi Masuk Islam Usai Lihat Pria Idamannya Sholat dan Mengaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/614/3075683/kisah-wanita-cantik-masuk-islam-setelah-baca-surat-al-baqarah-YyJ7uEh3Pt.jpg
Kisah Wanita Cantik Masuk Islam Setelah Baca Surat Al Baqarah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement