Kisah Ratna Yakin Ucap Syahadat Setelah Merasa Tenang Dengar Sholawat

INILAH kisah gadis cantik bernama Sri Ratna yakin mengucap dua kalimat syahadat setelah mendapat hidayah Islam karena sering mendengar lantunan sholawat. Sangat menginspirasi banyak orang.

Ratna yang berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, ini mulai tertarik dengan ajaran agama Islam usai mendengar konten lantunan sholawat di media sosial.

Ketika itu Ratna merasa sangat tenang sekaligus terharu, meski sebenarnya sama sekali tidak mengerti artinya sholawat yang didengar. Bahkan, ia sampai menangis lantaran hatinya begitu tersentuh dengan lantunan sholawat tersebut.

"Berawal dengerin sholawat, kadang buka social media, Facebook, TikTok, Instagram. Dengerin sholawat tuh kayak ada kedamaian gitu. Tenang, adem, sempat juga sampai nangis," ujarnya seperti dilansir kanal YouTube Laskar Tujuh Langit.

Meski demikian, Ratna tidak langsung berminat menjadi mualaf. Dia masih merasa ragu dengan agama Islam.

Di sisi lain, ia juga merasa heran dengan perasaan damai yang dirasakannya usai mendengar sholawat. Maka itu, Ratna masih terus mempelajari agama Islam.

"Karena saya mikirnya saya udah masuk Islam, enggak boleh setengah-setengah, karena agama ini akan saya bawa mati," ungkap Ratna.