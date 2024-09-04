Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Surat Terbuka Ketum PP Muhammadiyah untuk Paus yang Sempat Bikin Geger

Maruf El Rumi , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |18:35 WIB
Surat Terbuka Ketum PP Muhammadiyah untuk Paus yang Sempat Bikin Geger
Ketum PP Muhammadiyah 1968-1990 AR Fachruddin pernah mengirim surat terbuka kepada Paus Paulus II.
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah 1968-1990 Kiai Haji Abdur Rozak Fachruddin atau akrab dikenal dengan Pak AR pernah mengirim surat terbuka kepada Paus Yohannes Paulus II. Surat tersebut berjudul Sugeng Rawuh, Sugeng Kondur (Selamat Datang, Selamat Jalan) dengan menggunakan bahasa Jawa halus, kromo inggil.

Menurut situs PWMU.co, Surat Pak AR pada Paus Yohannes Paulus II diungkapkan Sukriyanto AR, putera Pak AR, dalam buku Biografi Pak AR yang diterbitkan Penerbit Suara Muhammadiyah, Mei 2017. Surat itu ditulis saat Sri Paus Yohannes Paulus II dari Vatikan—ke Indonesia pada tanggal 9-14 Oktober 1989, sebagai tamu negara. 

Artikel "KH Abdur Rozak Fachrudin (Ketua 1968 – 1990) di Muhammadiyah.or.id, mengungkap poin poin isi surat tersebut. Dalam surat tersebut Pak AR menyampaikan adanya ganjalan bagi umat Islam Indonesia, dimana umat Katolik banyak menggunakan kesempatan memengaruhi ummat Islam yang masih menderita dan miskin agar mau masuk ke agama Katolik.

Mereka diberi uang, dicukupi kebutuhannya, dibangunkan rumah-rumah sederhana, dipinjami uang untuk modal dagang, tetapi dengan ajakan agar menjadi umat kristen. Umat Islam dibujuk dan dirayu untuk pindah agama.

Masih menurut sumber yang sama, kepada Paus Yohanes Paulus II itu, Pak AR menyatakan bahwa agama harus disebarluaskan dengan cara-cara yang perwira dan sportif.

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
