HOME MUSLIM HIJRAH

Umrah Bareng Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen Sampaikan Rasa Syukur: Alhamdulillah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |13:04 WIB
Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ibadah umrah. (Foto: Instagram @0ratmangoen)
A
A
A

PENYERANG Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen berkesempatan menunaikan ibadah umrah menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Ia beribadah di Tanah Suci Makkah itu bersama anggota Skuad Garuda lainnya.

"Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai babak 3 kualifikasi Piala Dunia! Alhamdulillah," ungkap Ragnar Oratmangoen dalam unggahan di akun Instagram-nya @0rtmangoen, dikutip pada Rabu (4/9/2024). 

Ragnar Oratmangoen tahalul botak usai umrah. (Foto: Instagram @0ratmangoen)

Ragnar Oratmangoen bersama para pemain Timnas Indonesia menjalani ibadah umrah pada Senin 2 September 2024. Pemain FCV Dender ini sempat berfoto dan melakukan tawaf mengelilingi bangunan suci Kakbah.

Ragnar Oratmangoen kemudian mengunggah momen dirinya bertahalul usai menjalani ibadah umrah bersama para pemain Timnas Indonesia lainnya.

Setelah itu, Ragnar menjalani rukun lainnya dari ibadah umrah yakni tahalul. Terlihat penyerang sayap tersebut duduk di tempat pangkas rambut sekitar Masjidil Haram, kemudian petugas yang memegang pisau cukur mulai memotong habis rambutnya hingga botak. 

