HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kemenag Akan Buat Peringatan Hari Santri 2024 Dirasakan hingga Pelosok Negeri

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |18:38 WIB
Kemenag Akan Buat Peringatan Hari Santri 2024 Dirasakan hingga Pelosok Negeri
Ilustrasi Kemenag akan buat peringatan Hari Santri 2024 bisa dirasakan hingga pelosok negeri. (Foto: Okezone)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) tengah mempersiapkan peringatan Hari Santri 2024. Staf Khusus Menteri Agama Abdul Rochman meminta penyelenggaraan Hari Santri dapat dirasakan oleh seluruh santri di pelosok negeri.

"Hari Santri tahun ini harus dipersiapkan dengan serius. Kegiatan yang dibuat harus dapat dirasakan dampaknya oleh santri. Bukan hanya yang ada di kota, tapi juga santri-santri kita yang ada di pelosok negeri," ujarnya saat menghadiri persiapan peringatan Hari Santri 2024 di Jakarta, Selasa (4/9/2024).

Ilustrasi Hari Santri 2024. (Foto: Pexels)

Lebih lanjut ia meminta hajatan akbar tahunan ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luas. "Agar bisa jadi sarana edukasi, maka publikasi perlu digencarkan," lanjut Gus Adung –sapaan akrabnya– seperti dikutip dari Kemenag.go.id.

Sementara Tenaga Ahli Menteri Agama Hasanuddin Ali menyarankan konsep kegiatan Hari Santri 2024 dapat memenuhi beberapa unsur yaitu edukasi, networking, dan entertaining.

"Unsur-unsur ini edukatif, entertaining, dan networking penting untuk kita perhatikan sehingga selain mengikuti kegiatan Hari Santri, masyarakat juga mendapatkan asas manfaat yang lebih luas," katanya. 

