Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Cerita Lucu Abu Nawas Kerjai Balik Pencuri yang Mengaku Menantu Tuhan

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |06:46 WIB
Cerita Lucu Abu Nawas Kerjai Balik Pencuri yang Mengaku Menantu Tuhan
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas mengerjai balik pencuri yang mengaku menantu Tuhan. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

ABU Nawas memergoki pencuri yang ingin masuk rumahnya. Tapi pencuri itu mencobanya dengan cara lain, karena tahu Abu Nawas adalah orang yang tidak mudah dikelabui.

Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, pencuri tersebut sudah memikirkan strategi. Sesampainya di sana, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam. Kemudian sang pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam.

Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu.

"Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas seperti dilansir kanal YouTube Tabassam Channel.

Berbekal ide yang sudah dipersiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misinya ini berhasil, mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan.

Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya menginap satu malam. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai menantu Tuhannya, pria itu merasa berhak masuk ke rumah sang pujangga tersebut.

"Lalu apa hubungannya diriku takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kamu menginap di rumahku?" ujar Abu Nawas.

"Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," ucap pria tersebut.

"Oh, kamu menantunya Tuhan. Menantu Allah Ta'ala?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga.

"Ya Abu Nawas," jawab pria tersebut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/618/3067231/kisah-abu-nawas-naik-takhta-gara-gara-bisa-jawab-3-pertanyaan-aneh-rOS5J1VK86.jpg
Kisah Abu Nawas Naik Takhta Gara-Gara Bisa Jawab 3 Pertanyaan Aneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/616/3066824/cerita-abu-nawas-gampang-hitung-jumlah-ikan-di-laut-hingga-bintang-di-langit-Ozxuduot0j.jpg
Cerita Abu Nawas Gampang Hitung Jumlah Ikan di Laut hingga Bintang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/615/3066180/kisah-abu-nawas-tangkap-maling-lari-ke-arah-barat-pakai-cara-cegat-dari-timur-Ph9E7fmYLQ.jpg
Kisah Abu Nawas Tangkap Maling Lari ke Arah Barat Pakai Cara Cegat dari Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/614/3065880/cerita-abu-nawas-bisa-bawa-air-laut-yang-rasanya-tawar-4ZTGKz9vl7.jpg
Cerita Abu Nawas Bisa Bawa Air Laut yang Rasanya Tawar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065595/kisah-abu-nawas-bisa-menjahit-batu-pecah-sampai-bikin-raja-ngaku-kalah-bH9foHWTFB.jpg
Kisah Abu Nawas Bisa Menjahit Batu Pecah Sampai Bikin Raja Ngaku Kalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/621/3065026/kisah-abu-nawas-ambil-mahkota-di-surga-bikin-raja-bengong-q1PCWpKzCr.jpg
Kisah Abu Nawas Ambil Mahkota di Surga Bikin Raja Bengong
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement