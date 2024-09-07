Cerita Lucu Abu Nawas Kerjai Balik Pencuri yang Mengaku Menantu Tuhan

ABU Nawas memergoki pencuri yang ingin masuk rumahnya. Tapi pencuri itu mencobanya dengan cara lain, karena tahu Abu Nawas adalah orang yang tidak mudah dikelabui.

Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, pencuri tersebut sudah memikirkan strategi. Sesampainya di sana, pria tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam. Kemudian sang pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam.

BACA JUGA: Cerita Lucu Abu Nawas Untung Ratusan Dinar Setelah Kerjai Balik Tabib Palsu

Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu.

"Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas seperti dilansir kanal YouTube Tabassam Channel.

Berbekal ide yang sudah dipersiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misinya ini berhasil, mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan.

Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya menginap satu malam. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai menantu Tuhannya, pria itu merasa berhak masuk ke rumah sang pujangga tersebut.

BACA JUGA: Cerita Lucu Abu Nawas Tahu Antara Telur atau Ayam yang Lebih Dulu Muncul

"Lalu apa hubungannya diriku takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kamu menginap di rumahku?" ujar Abu Nawas.

"Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," ucap pria tersebut.

"Oh, kamu menantunya Tuhan. Menantu Allah Ta'ala?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga.

"Ya Abu Nawas," jawab pria tersebut.