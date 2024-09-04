Cerita Lucu Abu Nawas Tahu Antara Telur atau Ayam yang Lebih Dulu Muncul

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas tahu antara ayam atau telur yang lebih dulu muncul ke dunia. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

ABU Nawas diceritakan tahu antara telur atau ayam yang lebih dulu muncul ke dunia. Bermula dari rasa syukur Baginda Raja ketika ayam betina kesayangannya bertelur.

Baginda Raja kemudian ingin mengadakan sayembara untuk masyarakat luas. Hadiahnya pun sangat luar biasa besar agar banyak yang ikut.

Baginda Raja hanya ingin bertanya mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Hadiahnya satu pundi emas, tetapi jika tidak mampu menjawab sanggahan Raja, peserta akan dihukum penjara.

Sadar sangat berat hukumnya, dari seluruh penduduk Kota Baghdad hanya empat orang yang mendaftar, salah satunya Abu Nawas.

Singkat cerita, ketiga peserta pertama tidak mampu memberikan jawaban yang pas dan logis atas sanggahan Raja dan dimasukkan ke penjara.

Beranjaklah ke peserta keempat yaitu Abu Nawas. Dengan segala kecerdikannya, ia berusaha sekuat tenaga agar jawabannya logis dan Raja tidak membantah.